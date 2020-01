Megyei kézilabdás körkép 2.

Néhány nappal a 2019/20-as bajnokság tavaszi idé­nyének a kezdete előtt – a férfiaknál február elején, a hölgyeknél február közepén rajtol – Tomkovics Ákos, a Bács-Kiskun megyei Kézilabda Szövetség versenybizottságának az elnöke segített értékelni a Bács-Kiskun megyei kézilabda-bajnokságban szereplő csapatok őszi teljesítményét.

– A Bács-Kiskun megyei bajnokság mind a férfi, mind a női vonalon kifejezetten magas színvonalú. Jómagam játékvezetőként és versenybíróként is rendre járom a megye csarnokait, más megyékben is látok szép számmal mérkőzéseket, így első kézből szerzett tapasztalatok alapján állíthatom ezt – dicsérte a mezőnyt Tomkovics Ákos. – A női bajnokságunkban azok a csapatok, amelyek a tabella első felében tanyáznak, megállnák a helyüket az NB II.-ben is.

A hölgyeknél a Kalocsa tavaly is kiemelkedett a mezőnyből, bár a 2018/19-es év négyes döntőjében, a bajnokság végén a kecskeméti utánpótlás, amely az idén az NB II.-ben szerepel, akkor megelőzte. A paprikavárosiak az idén is a bajnokság egyik favoritjának számítanak, de egyre inkább jön föl a Miklós KC is. Ők egy kétéves folyamat közepén tartanak most, ugyanis két éve kezdték el komolyabban építeni a csapatukat, már kezd jelentkezni a munka eredménye, hiszen ott vannak a tabella második helyén. – Az ősszel is csak a Kalocsától szenvedtek vereséget, tehát a Miklós KC és a Kalocsa között nagy versenyfutás várható – jelezte a sportvezető.

A kiskunhalasiak egy év szünet után tértek vissza azt követően, hogy korábban folyamatosan ők voltak a megyei bajnokok. Egy évet tehát kihagytak, de most újra ott vannak a mezőnyben, ráadásul az elején, és a végelszámolás tekintetében őket sem szabad figyelmen kívül hagyni. Az üldöző bolyban ott küzd még a fiatal nemesnádudvari csapat. A nádudvari kislányok egyébként az ifjúsági bajnokságban játszanak, a felnőtt mezőnyben egy-két felnőtt játékossal kiegészülve játsszák a meccseiket. Nemesnádudvaron is egy épülőfélben levő csapatról van tehát szó, amely előtt szép jövő állhat. A Mizse KC némileg gyengébben szerepelt az ősz folyamán, mint az várható lett volna. Ők lényegében tavaly álltak össze és alakultak újjá, ez ennek a gárdának a második éve, itt is formálódik még a gárda. A Kiskunmajsa szintén egy kicsivel gyengébben kezdte az őszt, mint azt várták. Az ősz elején sérülések hátráltatták őket, az idény második felében kezdték magukat összeszedni. Ebben a ligában ott van még a Soltvadkert, a Kiskőrös és a Balogh Tészta. A Kiskőrös a tavalyi idényben a 4. helyen végzett, az idén Kiskőrösön is egy ificsapat alkotja a gárda gerincét. A vadkerti csapat olyan sötét ló, aki ellen senki nem mehet biztosra, mert bárki ellen képesek lehetnek meglepetésre. A Tiszakécske lelkes, szeretetre méltó csapat, a játék szeretete tartja őket együtt.

A férfiak mezőnyében az őszi idényt követően a Soltvadkert és a Kiskunhalas vezeti a mezőnyt. A vadkertiek hosszú évek óta együtt játszanak, egy stabil mag köré épült a gárda, és amióta Nagy Máté lett az együttes edzője, nagyon beindult a szekere. A Kiskunhalas tavaly még az NB II.-ben szerepelt, onnan azonban kiestek. Rutinos rókákkal kiegészült helyi fiatalok alkotják az idén a keretet. A két kecskeméti csapat, az Euroscale I. és II. akárcsak tavaly, a final four előtt, most is a 3. és a 4. helyen áll. Kecskeméten az első csapatot, tehát az I.-est alkotják a fiatalok, a második csapatot pedig a rutinos játékosok. A Tiszakécske is helyiekre épülő, régóta együtt levő, masszív alakulat, az idén ők is szeretnének belekóstolni a négyes döntő légkörébe. A Gézengúz érdekes és pozitív fejleménye az idei bajnokságnak. Ők kalocsai fiatalok, és az idén neveztek először. – De olyannyira fiatalok – jelezte Tomkovics Ákos –, hogy nem is ifjúságiak, hanem serdülőkorúak. Buzogány Szabolcs vezetőedző irányításával egyre pozitívabb képet mutat a játékuk, látszik, hogy jól össze van rakva a csapat és hogy fokozatosan fejlődik. Számukra egyelőre az az elsődleges, hogy minél többet játszva fejlődjenek a fiatalok.

A Kecel meggyengült a tavalyi évhez képest. Tavaly a négyes döntőbe is bejutottak, és bár vérmes reményekkel vágtak neki, egy betli miatt végül csak a 3. helyet sikerült megszerezniük. Kecelen a bajnoki bronzot követően több játékos felhagyott az aktív játékkal, illetve többen távoztak, tehát ők az ősz folyamán folyamatosan létszámgondokkal küszködtek, emiatt a szereplésük reálisnak mondható. A Félegyházi KSC is régóta résztvevője a megyei bajnokságnak, ők lényegében egy baráti társaság, amely a játék szeretetéért játszik együtt. A Csávoly és Tiszaalpár is egy-egy kistelepülés csapata. Mindkét csapat nagyon jó közösség, régóta együtt játszanak, a csapat mindkét faluban jelentős közösségépítő erő. A KHTK tavaly a bronzérmet szerezte meg az NB II.-ben, csakhogy nem tudták tovább vállalni a magasabb osztályban való szereplést. A KHTK csapatában most lényegében egy ifjúsági csapat játszik, ők is most kezdték el a csapatépítést, lényegében a nulláról építkeznek fölfelé. Ők is elsősorban a játék szeretete miatt művelik a sportágat.

Bács-Kiskun megye férfi

1. STE-BS PLASTIC 10 9 0 1 253–186 18

2. Kiskunhalas 10 8 1 1 327–218 17

3. E. Kecskemét I. 10 7 2 1 327–235 16

4. E. Kecskemét II. 10 7 0 3 294–250 14

5. Balogh Tészta 10 6 1 3 259–235 13

6. Gézengúz UKC 10 5 1 4 277–280 11

7. Kecel KC 10 4 0 6 302–298 8

8. Félegyházi KSC 10 3 1 6 292–301 7

9. D-V SE Csávoly 10 2 0 8 271–353 4

10. P P KHTK 10 1 0 9 233–337 2

11. Tiszaalpári SE 10 0 0 10 227–369 0

Bács-Kiskun megye női

1. Kalocsai KC 8 7 0 1 233–171 14

2. Miklós KC 8 6 1 1 220–185 13

3. Kiskunhalas 8 6 0 2 220–165 12

4. Nemesnádudvar 8 5 0 3 254–241 10

5. Mizse KC 8 3 1 4 184–174 7

6. Kiskunmajsa 7 3 0 4 167–159 6

7. STE-BS PLASTIC 8 2 0 6 155–191 4

8. Kiskőrös 7 2 0 5 164–211 4

9. Balogh Tészta 8 0 0 8 188–288 0