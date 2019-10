Megye hármas csúcsrangadó lesz nyugaton

Óriási meccsnek ígérkezik a megye három Nyugati csoportjában, a 9. fordulóban az Uszód–Homokmégy összecsapás. A bajnoki cím védője a tavalyi 2. helyezett vendége lesz, ráadásul a jelenlegi tabella alapján a 3. utazik az éllovashoz. Nyolc forduló után nyugaton ugyanis az Uszód áll az élen, a Homokmégy pedig a képzeletbeli tabella harmadik fokán tanyázik, ám a vesztett pontok tekintetében tökéletesen egyformán áll a két gárda. Így tehát minden adott egy nagy rangadóhoz. Borsos Tamás­sal, az Uszód, illetve Kere­kes Krisztiánnal, a Homokmégy játékos-­edzőjével beszélgettünk.

– Nyáron volt a keretben változás?

Borsos Tamás, az Uszód játékos-edzője: – Két távozónk volt, Riczu Ádám Bátyára, Győri Zoltán pedig – több játéklehetőség reményében – Dunaszentbenedekre igazolt. Úgy volt, hogy Kiss Balázsról is lemondhatunk, aki úgy tervezte, hogy családi elfoglaltságai miatt felhagy a labdarúgással, de hála istennek továbbra is a csapat rendelkezésére áll, így tehát őt tulajdonképpen az erősítések közé is sorolhatom. De voltak tényleges érkezők is, hárman. A Tolna megyei első osztályban szereplő Teveli csapatától igazoltunk egy tunéziai srácot, Allegue Ahmedet, aki egy gólerős csatár, Vízkeleti József érkezett a megszűnő Öregcsertőből, Torják Erik, aki néhány éve gólkirály is volt, a kalocsai ifiből. Ő munkahelyi elfoglaltság miatt eddig ritkán tudott pályára lépni, de már így is szerzett két gólt.

Kerekes Krisztián, a Homokmégy játékos-edzője: – Igen, öt új játékos jött és kettő távozott, tehát örömmel mondhatom, hogy erősödtünk. Érkezett hozzánk Szvétek Balázs Szakmárról, Pirisi Raul Foktőről, Borka Normann a kalocsai ifiből, Tokai László Kiskőrösről, a megye hármas csapatból és Csermák Dávid, aki a Kiskőrös megye egyes csapatának a második számú kapusa volt. Tehát mindenképpen erősödött a keret. Távozott Antóni Dávid Bátyára és Greksa Dávid Dunaszentbenedekre. Örvendetes, hogy a létszámát tekintve is nőtt a keret, mert az jó az egész csapatnak, hiszen így a kezdőben elfoglalt helyért meg is kell küzdeni, nem elég csak beesni hétvégén a meccsre.

– Mi a cél a bajnokságban?

B. T.: – A célkitűzésünk merész, ugyanis a dobogót az idén is kitűztük magunk elé, de titkon nagyon reménykedünk abban, hogy akár a bajnoki cím is összejön. De ez pokolian nehéz feladat lesz, azért is mondtam, hogy még a dobogó is merész célkitűzés, mert az idei bajnokság erősebb a tavalyinál, van hat-nyolc olyan csapat, amelyikről el tudom képzelni, hogy a végén odaér a dobogóra. Kiegyensúlyozott és kiszámíthatatlan a bajnokság, érdekes és váratlan eredmények születtek az elmúlt fordulóban is. Tehát nehezebb dolgunk lesz az idén.

K. K.: – A triplázás, tehát zsinórban a harmadik bajnoki cím megnyerése. Ám a bajnokság mezőnye az idén jelentősen megerősödött, így nagyon nehéz dolgunk lesz, sokkal nehezebb, mint a korábbi években, de ez látszik is a tabellán. Jobb, erősebb csapatok viaskodnak a pontokért, ráadásul mindenki minket, a regnáló bajnokot akar megverni.

– Az őszt hogyan értékeled eddig?

B. T.: – Egyetlen vereségünk volt, Szakmáron. Azon a meccsen megérdemelten győzött egy góllal a Szakmár. Többet tettek a győzelemért, igaz, a második félidőben mi mindent elkövettünk a fordítás érdekében, de az tipikusan az a mérkőzés volt, amikor ha reggelig játszunk, akkor se tudtunk volna gólt rúgni. Kapufát is rúgtunk, de akkor nem jött össze semmi. A többi mérkőzést nyertük, azokkal tehát elégedettek lehetünk, ráadásul azzal is, hogy nagyarányú győzelmeket is tudtunk aratni – ezért külön köszönet a csapattársaknak, hiszen a végelszámolásnál a gólarány is nagyon sokat számít, mert azon is múlhatnak a végső helye­zések.

K. K.: – A felkészülésünk nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, mindössze egy előkészületi meccsre tudtunk kiállni, és még arra sem a legjobb kerettel, illetve az indulásnál az edzéslátogatottságra sem lehettünk büszkék. Nagy létszámmal vágtunk neki, aztán idővel a létszám csökkent, de mostanra már beállt. Heti egy olyan edzést tudunk tartani, amin megfelelő arányban áll módunk részt venni. Az eddigi őszi szereplés megfelelő, leszámítva a múlt hétvégi hazai 5–0-s vereséget, az jó nagy pofon és figyelmeztetés volt mindannyiunk számára. Igaz, voltak hiányzóink, de csapatként azon a meccsen sokkal jobban teljesített a Bátya. Talán jókor is jött az a pofon.

– Mire számítasz, mi a cél a hétvégi rangadón?

B. T.: – Mindenképpen szeretnénk pontot vagy pontokat szerezni, de tudjuk, hogy nem lesz egyszerű, hiszen a bajnok látogat hozzánk. A múlt heti eredményüket nem szabad alapul venni, a Bátya elleni vereség alkalmával sok volt náluk a hiányzó, és abban biztos vagyok, hogy ellenünk a legjobb kerettel fognak érkezni, és mindent el fognak követni annak érdekében, hogy megvédjék a bajnoki címüket. Én az egy pontnak is örülnék, de természetesen győzni szeretnénk. Annál is inkább, mert tekintélyes nézőszám várható, hiszen jönnek Homokmégyről, illetve a mi szurkolóink is, és mivel a megye egyes Kalocsa másnap játszik, így bizonyára onnan is sokan kijönnek a mi rangadónkra. Biztosan nem bánják meg.

K. K.: – Először is sok nézőre. Egy Uszód–Homokmégy találkozó megye hármas szinten meglehetősen sok nézőt vonz, biztos vagyok benne, hogy ezúttal is sokan elkísérnek bennünket. Ami a keretet illeti, ahogy mondani szokták, ilyenkor még a halottak is föltámadnak. Küszködünk ugyan sérülésekkel, de biztos vagyok benne, hogy mindenki bizonyítani akar, és bízom abban, hogy aki pályára lép, az százötven százalékot fog nyújtani, különösen a múlt heti hazai vereség után. Én csakis a győzelemmel lennék elégedett. A héten volt a születésnapom, a srácoknak jeleztem is, hogy nem kell semmilyen ajándék, csak tegyük jóvá a múlt heti fiaskót, és azzal már elégedett leszek.