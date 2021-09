Megosztozott a pontokon a Szentmárton és a Szakmár

A négy mérkőzésből tíz pont megszerzésével meglehetősen jól rajtoló, és a 3. helyen álló Szentmárton azt a Szakmárt fogadta a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság Nyugati csoportjában, a 6. fordulóban, amely ugyan három pontjával csak a 9. helyet foglalta el a mérkőzés előtt a tabellán, de a vereségeit szoros mérkőzéseken szedte össze. Ez alapján szorosnak ígérkezett a két csapat bajnokija, és az is lett.

Két nagy hazai ziccerrel indult a találkozó, ezek azonban kimaradtak. Egészen a 27. percig kellett várni arra, hogy betaláljon a hazai gárda, akkor Csonka Norbert helyezett tizenegy méterről, jobb külsővel Peák Ádám kapujának a bal oldalába, 1–0. Ezt követően rengeteg helyzetet dolgozott ki mind a hazai, mind a vendégcsapat, gól azonban csak öt perccel a lefújás előtt született, akkor viszont a vendégek találtak be, a 85. percben Kövesdi Gábor ugyanis büntetőből egyenlített, 1–1. Újabb gól már nem esett, így megosztoztak a csapatok a pontokon.

– Nagyon szerettük volna itthon tartani a három pontot, hiszen lendületben van a csapat – nyilatkozta Kovács László, a Szentmárton SE elnöke. – Erre meg is lett volna az esélyünk, hiszen már az első három percben kétgólos vezetésre tehettünk volna szert, de utána is, a mérkőzés végéig legalább tucatnyi ziccert kidolgoztunk, viszont ki is hagytuk azokat. Így aztán magunknak is köszönhetjük, hogy a végére egy nagyon küzdelmes, nagyon brusztolós csata kerekedett ebből a találkozóból, amelyen nem csak hogy egyenlítettek a vendégek – véleményünk szerint kissé könnyű síppal befújt 11-esből – de a végén akár még újabb gólt is szerezhettek volna. Így bár véleményem szerint nekünk állt a zászló, a döntetlen valahol igazságos.

Dobler Róbert: – Véleményem szerint akár a három pontot is elvihettük volna Szalkról. Igaz, az elején gyorsan két gólt is rúghatott volna a hazai gárda, azok a ziccerek azonban kimaradtak. Utána a mérkőzés során sok helyzetet dolgoztunk ki mi is, kétszer a kapufát is eltaláltuk, háromszor pedig csak a kapussal álltunk szemben, de azokat a sanszokat is sikerült elpuskázni. A hajrában aztán sikerült büntetőből egyenlítenünk, ám mivel azt követően még a véghajrában is megdöngettük a kapufát, nem tudunk igazán örülni az egyik pontnak, a döntetlen ugyanakkor a mérkőzés egészét tekintve nem igazságtalan.

Szentmárton SE–Szakmári KSE 1–1 (1–0)

Szalkszentmárton, vezette: Borbényi Miklós (Horváth Béla, Borbényi Bálint.

Szentmárton: Mintál – Duzmath, Sztakó (Antal 64.), Nagy Z. (Rab 46.), Palotai, Szilágyi M. (Szilágyi R. 46.), Dankó, Lencsés, Domak, Kesjár, Csonka (Knul 79.).

Szakmár: Peák – Mácsai (Tóth Z. 51.), Tóth Krisztián, Dobler B., Lisztmaier (Marosvári Ákos 81.), Salacz, Kövesdi G., András, Marosvári Ármin, Balázs, Tóth Kristóf.

Gól: Csonka a 27., illetve Kövesdi a 85. percben.