Magabiztosan győzött Szabadszálláson a Harta

Igazi ki-ki rangadót vívtak a megyei első labdarúgó bajnokság 20. fordulójában Szabadszálláson, ahol két tabellaszomszéd, a 10. helyen álló Szabadszállás és a 9. helyen tanyázó Harta találkozott. A várt kiélezett küzdelem elmaradt, ezúttal az lett a meglepetés, hogy a Harta simán, magabiztosan győzött.

Szép, majdnem nyárias idő várta a csapatokat és a szurkolókat, hogy aztán jóformán a kezdés után már vezessen is a Harta. Az 5. percben Velez ívelt be szögletet balról, remekül jött be a labda, Oroszi az ötösön letálalta Lajos elé, aki közelről a hálóba lőtt, 0–1. Mintha két párhuzamos univerzumban mozogtak volna a csapatok. A Szabadszállás játékosai álmatagon mozogtak, mintha negyven fokos nyári hőségben kellene játszaniuk, a hartaiak pedig egy alig fagypont fölötti hőmérsékletre jellemző vehemenciával és frissességgel mentek minden labdáért. A 15. percben Kovács Zsolt szerzett labdát a védőktől, balról bepasszolt Velez elé, aki csak a kapussal állt szemben, de a jobb alsó sarok mellé lőtt, nagy helyzet volt. Két percre rá aztán újra betaláltak a vendégek, ráadásul újra Lajos. Velez végzett el a pálya közepén egy szabadrúgást, előreívelt Lajosnak, a hartai védőnek még arra is volt ideje és tere, hogy felpörgesse magának, majd fordulásból, laposan a hálóba lőtt, 0–2. A 19. percben jegyezhettük fel az első hazai próbálkozást, akkor Szabó Gábor bombáját hárította Rigó. A 20. percben Varga Milán lőtt balról, 25 méterről a hosszú sarok mellé.

A 21. percben Kovács Zsolt kapott remek ütemben nagyszerű indítást, a szállási Szabó Gábor alászaladt a labdának, a megiramodó Kovács már csak a kapussal állt szemben, de a hosszú sarok mellé gurított. A 28. percben egy gyorsan elvégzett hazai szabadrúgás meglepte a vendégvédőket, Kapus került helyzetbe, jobbról kapura tört, Rigó azonban merészen kivetődve hárított. A 37. percben Kotliár indult meg a bal oldalon, két csel után kényszerítőzött Kapussal, majd nyolc méterről a hosszú sarok mellé helyezett. Öt percre rá harmadszor is beköszönt a Harta. Varga Milán ívelt be szögletet a jobb oldalról, középen Oroszi fejelhetett kapura, Németh bravúrral hárított, de a labda kipattant, vissza Oroszi elé, aki három méterről a léc alá bombázott, 0–3. A kábulatból még nemigen ébredezett a hazai gárda, mintegy kötelességszerűen azért próbáltak menni előre. A 43. percben Bajusz mutatott be egy remek cselt a jobb oldalon, egy kissé túl magas beadását Gavula küldte felhőfejessel fölé.

A második félidő hartai mezőnyfölénnyel indult, majd a 49. Kotliár tört előre, a labdát kitette balra, Gavula pedig éles szögből nagy lövést eresztett meg a kapura, Rigó bravúrral hárított. Egy percre rá a hazaiak szabálytalanságot reklamáltak a hartai térfélen, Grecu a figyelmetlenséget kihasználva habozás nélkül előreívelte a labdát, Varga Milán remek ütemben robbant ki, és balról a kifutó Németh alatt a hálóba gurított, 0–4. A negyedik gólt követően jó ideig mezőnyjátékot láthatott a nagyérdemű, majd a 67. percben egy hazai tűzijátékot követően Halász tüzelt a kaputól nyolc méterről a bal sarok irányába, Rigó azonban mentett. A Harta taktikusan, szépen játszott, veszélyes kontrákat is vezetett, a Szabadszállás pedig – becsületére legyen szólva – a reménytelen helyzet ellenére mindent elkövetett legalább a szépítésért. Erőfeszítéseiket a 76. percben koronázta siker, akkor szabadrúgást végezhetek el középről, a kaputól 25 méterrel. Progli állt a labda mögé, és minden elkeseredését beleadva a bal felső sarokba bombázott, 1–4. A 79. és a 80. percben akár két gólt is szerezhetett volna a Harta, a bent érkező emberhez való passz helyett azonban előbb Velez, majd Varga Milán is inkább lőtt a hosszú sarokra, így mindkét ziccert gól nélkül megúszta a hazai gárda. A 85. percben Bajusz eresztett meg középről, 25 méterről egy óriási bombát, Rigó nemes egyszerűséggel lábbal rúgta ki a kapu közepe felé süvítő labdát. Újabb gól már nem született, ilyen arányban is megérdemelten győzött a Harta.

Szabadszállási SE–Harta SE 1–4 (0–3)

Szabadszállás, 320 néző, vezette: Allaga Iván (Papp Gergely, Szabó Gábor)

Szabadszállás: Németh – Berényi (Golovics), Pandur, Gavula, Bajusz, Kotliár, Máruska (Progli), Csurka (Lapéta), Kapus, Szabó G. Kiss Sz. (Halász). Szakmai igazgató: Pandur László.

Harta: Rigó – Varga M., Csehi, Grecu, Velez, Marte, Lajos, Kovács Zs. (Bálint), Péter (Sztakó), Oroszi, Vincze. Edző: Sümegi József

Sárga: Kapus, Berényi, Csurka, Pandur illetve Sztakó.

Gól: Progli a 76., illetve Lajos az 5. és a 17., Oroszi a 42., Varga pedig az 50. percben.

Pandur László: – A mai mérkőzésen sajnos bebizonyosodott az, amitől előzetesen is tartottam, mégpedig az, hogy a két belső védőnk kiesését a mi keretünk még nem bírja el. Megérdemelten győzött a Harta, talán a gólkülönbséget egy kissé túlzónak érzem, hiszen a második játékrészben már mi is sok ziccert kidolgoztunk, bár ha jobban belegondolok, a mai napon talán még ez a különbség is reális volt. Gratulálok a Hartának a győzelemhez.

Sümegi József: – A célunk az volt, hogy kontrákra játsszunk. Szereztünk három gólt pontrúgásból, egyet pedig kontrából. A múlt héten a Jánoshalma elleni győzelmünkre szinte mindenki felkapta a fejét, én mondtam a srácoknak a héten, hogy annak a három pontnak az értékét az adja meg igazán, ha ma is sikerül bezsebelnünk mind a három pontot. Jó játékkal ez sikerült.