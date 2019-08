Lejátszotta első edzőmeccsét a Scoregoal

A Scoregoal Kecskeméti Futsal Club idén ősztől az NB I.-ben szereplő csapata lejátszotta az első előkészületi mérkőzését. Koós Károly tanítványai az NB I.-es Aramis csapatánál vendégeskedtek.

Lejátszotta első edzőmeccsét csütörtökön este Budaörsön az Aramis SE ellen a Scoregoal Kecskeméti Futsal Club. Az élvonalbeli megmérettetésekre készülő hírös városiak kétszer negyven percet játszottak futó órával a szintén NB I.-es partnerükkel. Ahhoz képest, hogy az idei első előkészületi meccsüket vívták a kecskeméti kék oroszlánok, az első játékrészben kifejezetten jól teljesítettek, ugyanis hármat rámoltak be az Aramisnak, míg Tombácznak a hálója egyszer sem rezzent. A fordulást követően már inkább az újoncok kaptak szerepet, és a rutintalanságból, no meg a meccsdrukkból fakadó hibákból végül fordítani tudott a hazai alakulat.

Aramis SE – Scoregoal Kecskeméti Futsal Club 5-3 (0-3)

férfi futsal edzőmérkőzés

A kecskeméti gólszerzők: Csamangó, Patai, Maczelka.

– Ha poénnal szeretnék kezdeni, akkor azt mondanám, hogy nem most kell nyerni, hanem a bajnoki mérkőzésen – kezdte a mérkőzés utáni értékelését Koós Károly, a kecskemétiek vezetőedzője. – Egyébként tényleg azt tudom mondani, hogy szerintem ezek a meccsek erre valóak, hogy lássuk azokat a szituációkat, amelyek élesben is elő fognak fordulni. Úgy gondolom, hogy jó úton haladunk. Az első negyven perces etap után 3-0-ra vezettünk, nagyon pozitív benyomás volt ez az állás mind nekem, mind a játékosoknak. Bízom abban, hogy ez önbizalmat is adott az alapembereknek. Természetesen a fiatalok sem okoztak csalódást, de még bennük van az a fajta meccsdrukk, ami aztán hibákat hozott magával. Egy U20-as bajnokin biztos vagyok benne, hogy ezek nem fordulnának elő, itt viszont, a felnőtt NB I.-es ellenfelek ellen bizony még előfordulhatnak. Pozitív volt összességében ez az első edzőmeccsünk az Aramis ellen, bajnoki találkozón is jó eséllyel tudjuk majd felvenni velük a versenyt velük. Az máris látszik, hogy nekünk a csapategység lesz majd az egyik legnagyobb fegyverünk, hiszen mi nem tudunk ugyan magyar válogatottakat, idegenlégiósokat felvonultatni, de ha a helyén lesz a szívünk, akkor nem okozunk majd csalódást a szurkolóinknak!

A kecskeméti futsalosok legközelebb augusztus 5-én, hétfőn lépnek pályára a szintén NB I.-es RFC Csömör vendégeként, 20 óra 30 perces kezdettel.

