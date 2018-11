Küzdelmes mérkőzésen nem sikerült győzelemmel búcsúznia a KTE-nek

A forduló előtt a 10. helyen álló KTE a 12. helyezett Szekszárdot fogadta az NB III. Közép csoportjában, a 14. fordulóban, az idei utolsó hazai mérkőzésen. Sokáig a kezében tartotta a hazai gárda a mérkőzést, végül be kellett érnie egy ponttal.

Alaposan bekezdett a KTE, mintha egy kupameccs visszavágóján lettek volna a nézők, ahol nagyarányú győzelemre van szüksége a hazai csapatnak, amely már a 2. percben be is köszönhetett volna, akkor Vladul ugratta ki remek ütemben Selymet, ő balról, 10 méterről a hosszú sarok irányába gurított, a labda azonban a kapufa belső élére pattant, onnan pedig el a másik kapufa előtt. Az első tíz percben nagy hévvel támadtak a lilák, ám a vezetést nem sikerült megszerezniük. A vendégek először a 16. percben veszélyeztettek, akkor Fejes eresztett meg balról, 20 méterről egy nagy lövést a hazai kapura, Ladányi bravúrral védett. Négy percre rá Nádudvari lövését védte vetődve Lékai. Szűnőben volt a hazai fölény, ennek ellenére a 28. percben mégis sikerült megszerezni a vezetést. Akkor Bagó indította Selymet a jobb oldalon, ő meghúzta a szélt, beadása Vladult találta meg, aki lekezelte a labdát, majd jobbról, 14 méterről a jobb alsó sarokba lőtt, 1–0. Két percre rá Ladányi tiszázott előrevetődve Fejes elől. A Szekszárd próbált azonnal egyenlíteni, helyzetük azonban nem volt, Selyem viszont a 38. percben remek bombát küldött meg zsebkendőnyi területről, a labda azonban elsuhant a bal alsó sarok mellett. Három perccel a vége előtt Nádudvari hozta föl a labdát, jó ütemben tálalt balra Zámbori elé, neki volt ideje átvenni a labdát, fölnézni, és mire a két védő odaért, már ellőni, lövése azonban elsuhant a keresztléc fölött. Az első játékrészbe belefért még egy újabb Selyem-bomba is, jobbal lőtt a kecskeméti csatár, a védők azonban szögletre mentettek.

A második játékrész elején egy kapu előtti kavarodás után Zámbó lőtt a jobb felső sarok fölé. Az 58. percben nagy vendéghelyzet maradt ki, egy kényszerítőzés után Dombi került nagy helyzetbe, labdáját azonban Ladányi védte. Teljesen nyílt lett a mérkőzés. A Szekszárd egyre határozottabban nyomott az egyenlítés érdekében. Helyzetekig nem jutottak, a kecskeméti védelem már a félpályánál biztosan zárt, ugyanakkor folyamatosan a levegőben lógott a kontrák lehetősége is, ugyanakkor ha néha sikerült meglódulniuk a liláknak, igazán veszélyes ziccert a rendszeres körülményeskedés miatt nem alakítottak ki. A 77. percben Zámbori engedett meg harminc méterről egy életerős bombát, labdája a jobb sarok mellé szállt. Egy percre rá a vendég Juhász kapott óriási labdát, 15 méterről, középről lőhetett, Ladányi bravúrral védett, a kipattanóból Fejes ismételt, a hazai kapus, Ladányi azonban ismét hárított. A 82. percben Kitl lőtt a jobb alsó sarok mellé harmincról. A 84. percben aztán jött a hideg zuhany: Juhász vette el a labdát a bizonytalankodó Urbántól, rávezette Ladányira, és higgadtan a jobb alsó sarokba lőtt, 1–1. Egy percre rá a győztes gólt is belőhette volna a Szekszárd, Arena lőtt 8 méterről, Ladányi bravúrral védett, a kipattanóból Juhász ismételt, labdája a bevetődő védőkről fölé pattant. Az eredmény nem változott, maradt az igazságosnak mondható döntetlen a mérkőzésen, amelyet pontosabb kontrákkal a KTE eldönthetett volna a maga javára.

– Ezt a meccset meg kellett volna nyerni, 1–0 után voltak lehetőségeink, amivel lezárhattuk volna – nyilatkozta a lefújás után Szabó Tibor, a hazaiak edzője. – Nem fér bele, hogy egy egyéni hiba miatt ne tudjuk lehozni a meccset. A második játékrészben jórészt védekezésből kerestük a kontrák lehetőségét, de nem tudtunk olyan jó támadást vezetni, amit góllal zárhattunk volna. Nagy kár érte.

Kecskeméti TE–Szekszárdi UFC 1–1 (1–0)

Kecskemét, 300 néző, v.: Juhász (Molnár, Imrő).

KTE: Ladányi – Bagó (Rozsi, 87.), Farkas, Nádudvari, Vladul (Szabó G., 66.), Urbán, Maczelka (Kitl, 62.), Selyem, Zámbó, Tóth R., Zámbori. Edző: Szabó Tibor

Szekszárd: Lékai – Füredi, Nánási, Rácz (Márton, 71.), Fejes (Károly, 58.), Juhász, Nagyváradi, Arena, Dombi (Major, 62.), Lékó, Kvanduk. Edző: Kvanduk János.

Gól: Vladul 28., ill. Juhász 83.

Sárga lap: Lékó 73., Kvanduk 92.