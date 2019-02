Itthon játszik a Röpke és a KSE

A hétvégén mindkét Bács-Kiskun megyei NB II.-es női röplabdacsapat hazai pályán játszik.

A Közép csoportban a bajnokság őszi szakaszát a 9. helyen zárta a Kalocsai SE. Bizakodva várták ugyan a január közepén startoló rájátszást, ám az első mérkőzés után nem hárult el a lányok feje fölül a nyeretlenségi átok: az újabb körben is vereséggel kezdtek. A tavaly tavasszal a 4. helyen záró kalocsaiaknak az ősszel semmi nem jött össze. Sérülések rövidítették a kispadot, nem volt két olyan mérkőzés, amelyet ugyanolyan felállásban játszhattak volna le.

Tizenkét meccsen háromszor sikerült győzedelmeskedniük, míg a mérleg vereség oldalát kilenc mérkőzés terheli. A legutóbbit a rájátszás első fordulójában, a hozzájuk hasonló képességű fővárosi Hercules SE ellen sikerült abszolválni.

– A Herculestől ősszel is kikaptunk, de akkor legalább megszorongattuk őket – nyilatkozta Szigeti Anna, a kalocsaiak játékos-edzője. – Ezúttal viszont szó sem volt ilyesmiről, sima vereséget szenvedtünk, a lányok a megbeszéltekből semmit nem tudtak kivinni a pályára. A téli felkészülés alatt keményen dolgoztak, jómagam viszont betegség és műtét miatt nem tudtam részt venni az edzéseken, sőt, most edzőként sem tudtam a pálya széléről segíteni őket. A legnagyobb probléma ezúttal is a nyitásfogadás és a védekezés volt. Ennek következtében támadásról szinte nem is beszélhetünk, hiszen el sem jutottunk odáig, hogy ígéretesen bejátsszuk a labdát. El voltak keseredve a lányok, akárcsak én a lelátón. A szabad hétvégét arra használtuk ki, hogy a fejekben rendet tegyünk. Most az örök rivális Közgáz lesz a vendégünk, akikkel évek óta kiszámíthatatlan meccseket játszunk. Minden összecsapáson a napi forma dönt, nem lesz ez másként most vasárnap, 14 órakor sem. Bízunk abban, hogy megindulunk fölfelé.

Az NB II. Keleti csoportjában szereplő Röpke SE győzelemmel kezdte az évet, szombat délután pedig a DSZC Eötvös DSE csapatát fogadja. A jelenleg listavezető debreceniektől a legutóbbi találkozás során 3:1-es vereséget szenvedtek a kecskeméti lányok, így itt az alkalom, hogy visszavágjanak. Ez is a szándék, Csala Bernát lányai mindent elkövetnek azért, hogy újabb pontokkal adjanak hangsúlyt azon óhajuknak, hogy a tavasszal a dobogón szeretnének végezni. A HÉP-Röpke SE szombaton 17 órakor lép pályára a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola sportcsarnokában, és ezúttal is várja szurkolóit.