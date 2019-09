Ismét tartolt a Kerekegyháza

A megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 5. fordulójában az újonc Kerekegyháza, amely hazai pályán még nem vesztett pontot, az első négy fordulóban még nyeretlen Bácsalmást fogadta. A mérkőzésen kiderült, hogy a délieknek sincs ellenszere a kereki fiatalok lendületével szemben, hazai pályán újra magabiztosan győzött a Kerek.

Csordás Csaba, a hazaiak vezetőedzője a mérkőzést megelőző beharangozóban elmondta, hogy azt szeretnék, ha a Kerekegyháza igazi oroszlánbarlang lenne. Nos, miután az újonc csapat hazai pályán háromból három mérkőzést nyert, ráadásul elképesztő, 19–3-as gólkülönbséggel, alighanem a legjobb úton vannak afelé a kerekiek, hogy valóban oroszlánbarlang legyen a kereki pálya, sőt, mivel az oroszlánbarlang pontosan nincs definiálva, ilyen mérleggel az is lehet, hogy a Borbás Gáspár sporttelep már az.

Nagy lendülettel kezdett mind a két csapat, az első megmozdulások alapján nem volt benne a játék képében, hogy a 29. percben már a negyedik hazai góllövőt mondhatja majd be a hangosbemondó. A 4. percben Malik indította Kovács Pétert, ő kilépett a jobb oldalon, belőtt labdáját Gavula a testével próbálta a kapuba sodorni, Koncsok, a vendégek hálóőre azonban résen volt. Három percre rá a vendég Varga ívelt a hazai kapu elé, a védők kifejelték a labdát, Hernády huszonkét méterről, kapásból óriási lövést eresztett meg a kapu irányába, a labda a bal oldali léc mellett hagyta el a játékteret. A 11. percben betaláltak a vendégek, csakhogy lesről. Két percre rá Szász Attila adott be szöglett jobbról, a labda a Gavula elől tisztázni igyekvő Kaszásról pattant a hálóba, 1–0. Egy perc sem telt el, amikor Kovács Péter passzolt a 16-os előteréből remek ütemben Kis Richárd elé, ő két testcsel után magabiztosan lőtt laposan a kapu jobb oldalába, 2–0. Kilenc percre rá ismét Kovács Péter osztott ki egy gólpasszt, ezúttal is középről tette ki, de most balra és Gavulának, Gavula balról laposan helyezett a hosszú sarokba, 3–0. Egy percre rá Nagy Norbert küldött meg a 16-os sarkáról egy hatalmas bombát, Koncsok szögletre mentett. A szögletet követően a hazaiak is szereztek egy lesgólt. A 27. percben Farkas végezhetett el szabadrúgást majdnem középről, huszonkét méterről, de a sorfalba bombázta a labdát. Két perc múlva újabb próbát tehetett ugyanonnan, akkor már a bal felső sarokba tekert, 4–0. Aki azt gondolja, hogy Csordás Csaba, a hazaiak trénere ekkor hátradőlt a kispadon, az óriásit téved, a hazai mester ugyanis az eredménytől függetlenül űzte-hajtotta tovább a csapatát. A 33. percben Vuckovic több jó csel után balról beívelt, Sibalin erős fejest küldött kapura, a labda a léc alatt kötött ki, Házi azonban fogta.

A második játékrészben rögtön a kezdés után Kovács Péter és Kis Richárd vezetett egy parádés akciót, kétszer adták oda-vissza a labdát, a ziccert belőni azonban nem sikerült. A vendégek becsületére legyen mondva, olyan mentalitással vetették magukat a játékba a második játékrész elején, mintha még 0–0 lett volna az állás. Többször is szabadrúgáshoz jutottak a 16-os előteréből, de igazán veszélyes lövést nem sikerült kapura küldeniük. A 60. percben a társait dicséretes fanatizmussal hajtó Vuckovic vitte el a bal oldalon a labdát, remek beadása Sibalint nagy helyzetben találta, a rutinos csatár azonban rosszul találta el a labdát. A 70. percben megszületett a vendégek szépítő gólja, Vuckovic tört be jobbról a 16-oson belülre és lőtt a bal alsó sarokba, 4–1. Enyhe vendég mezőnyfölény jellemezte a második félidő középső harmadát, a zárás aztán ismét a hazaiaké lett. A 78. percben Kis Richárd eresztett meg jobbról, az oldalvonal mellől egy irtózatos erejű kapáslövést, Koncsok bravúrral szögletre hárított. Szász szögletét követően Sallai elé pattant a labda, ő jobbról, húsz méterről azonnal tüzelt, labdája egy védőn is gellert kapva a kapu jobb oldalában kötött ki, 5–1. A végeredményt Bashiri-Shahrood állította be a 88. percben, egy kapu előtti kavarodást követően igazi lesipuskás módjára csapott le a védelmi vonal mögé hulló labdára, és lőtt laposan a kapuba, 6–1. A lefújás előtt egy Vuckovic szöglet bevágódott volna a léc alá, Házi azonban a helyén volt. Megérdemelten győzte le az első félórában újra gólfesztivált rendező Kerekegyháza a tetemes hátrányban is férfiasan küzdő Bácsalmást.

Csordás Csaba: – Gratulálok a csapatnak. Nagyarányú győzelmet arattunk, ám a játékunkkal nem vagyok elégedett. Elég sok volt a kapkodás, nem minden úgy működött, ahogy szerettem volna, de a csapat erejét mutatja, hogy így is képesek voltunk sok gólt rúgni, ugyanakkor egy kicsit értetlenül állok azelőtt, hogy miért vagyunk lámpalázasak, holott én tudom, hogy igazából mire vagyunk képesek. De ha egyszer lesz olyan nap, amikor sikerül igazán jól játszanunk, akkor annak az aktuális ellenfélnek pokoli nehéz dolga lesz velünk szemben.

Vojnics Zelics Szasa: – Tudtuk, hogy nagyon kicsi ez a kerekegyházi pálya, mégis nagyot néztünk, hogy valójában mennyire az. Az első játékrészben képtelenek voltunk hozzá alkalmazkodni, a nagyon kevés hely miatt a legapróbb hibákat sem voltunk képesek korrigálni. Ráadásul nem egy hihetetlenül nagy potyagólt kaptunk, és ennyi leventególt nem bír el a csapatom. Az első félórai pofon után igyekeztem átszervezni a csapatomat, az azt követő hozzáállásunkkal elégedett vagyok, de csak azzal lehetek. Pokoli nehéz dolga lesz mindenkinek Kerekegyházán, nem csak a csapat, de a pálya miatt is. A hazaiaknak egyébként gratulálok.

Kerekegyházi SE–Bácsalmási PVSE 6–1 (4–0)

Kerekegyháza, 300 néző, v: Béleczki (Tóth Cs., Juhász)

Kerekegyháza: Házi – Farkas, Treiber (Bashiri 46.), Kis Richárd, Malik (Malecz 68.), Gavula (Supka 79.), Kemenczés (Kovács Sándor 68.), Nagy Norbert, Szász, Kovács Péter. Edző: Csordás Csaba.

Bácsalmás: Koncsok – Hajrulovic (Schneider 29.), Knap, Varga (Ikotic 46.), Kaszás, Hernády (Poturica 26.), Szádeczky, Sibalin (Velez 68.), Vuckovic, Sőreg, Figura. Edző: Vojnics Zelics Szasa.

Gól: Kaszás (öngól) 13., Kis Richárd 14., Gavula 23., Farkas 29., Sallai 79., BAshiri 88., illetve Vuckovic 70. perc.

Sárga lap: Szász 38., Malecz 75., Kovács Péter 82., Farkas 89., illetve Varga László 26., Kaszás 30., Poturica 68., Ikotic 83. perc.