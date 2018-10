Győzött a Kőrös, az élen várja, hogy botoljanak a riválisok

A múlt héten a tabella élére állt Kiskőrösi LC Lajosmizsére látogatott a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság 9. fordulójában. A mizseiek csak megnehezíteni tudták az éllovas dolgát.

Már a 3. percben beköszönt a listavezető. Bányai Máté végezhetett el szögletet jobbról, veszélyesen beívelt labdájára Salami érkezett az ötösön és a hálóba bólintott. 0–1. A gyors vezetés után mezőnyjáték alakult ki, enyhe vendégfölénnyel. A 15. percben némileg váratlanul egyenlítettek a hazaiak. Egy hazai lövés lepattant a védelemről, Sudár elé, aki középről, 15 méterről a jobb alsó sarokba helyezett, 1–1. Három percre rá Kiss László cselezett befelé, majd jobbal, a balösszekötő helyéről lőtt a jobb alsó sarok mellé. Jobbára mezőnyjáték folyt a pályán, a következő veszélyes momentum is egy lövés volt, akkor Bányai lőtt ballal a jobb felső sarok fölé jó 20 méterről. Négy percre rá egy a vendégek kapuja előtti kavarodás során Kiss László lőtt kapura, a labdája kipattant, Csorba elé, aki a jobb felső sarok mellé bombázott. A félidőig már nem esett gól.

A második félidőt ismét góllal kezdte az éllovas. Bányai Máté végezhetett el szabadrúgást balról, egy méterre a 16-os sarkától. Beívelt labdája a hazai kapus, Varga előtt megpattant, így ő csak kiütni tudta, Kovács József eszmélt a leggyorsabban és balról, közelről a hálóba lőtt, 1–2. A második gól után nem esett a Kiskőrös abba a hibába, amibe az első vezető gólja után, ezúttal támadásban és mezőnyfölényben maradtak a vendég kékek. Ez hamar meg is hozta a gyümölcsét, az 53. percben Bányai Máté (ki más?) végzett el jobb oldalról szögletet, Salami hét méterről fejelt a jobb alsó sarokba, 1–3. Nem sokkal később a csereként beállt Simon lőtt tizennyolc méterről, a védőkön megpattanó labda a léc alá tartott, Varga bravúrral szögletre öklözte. Meddő mezőnyfölényben maradt a Kiskőrös. A 87. percben a mizsei Rideg Ferenc egy csel után nagy lövést küldött meg a kapura, Áman vetődve védett. Rideg Ferenc egyébként a 71. percben állt be, a tizennyolc éves labdarúgónak ez volt élete második felnőtt mérkőzése. Ehhez képest volt egy remek ollózása, egy remek lövése, és olyan lelkesen harcolt, hogy még a kiskőrösi szurkolók is megtapsolták, a hosszabbításban pedig feltette a teljesítményére a koronát. Az utolsó pillanatokban a kétgólos hátrány ellenére is szorongatott a Mizse, és sikerült is szépítenie, mégpedig Rideg Ferenc révén. Rideg kapott Kiss Lászlótól egy kiugratást, kilépett, egy védőt egy remek mozdulattal kicselezett, aztán már csak a kőrösi kapussal, Ámannal állt szemben, és öreg rókákra valló higgadtsággal helyezett a bal alsó sarokba, 2–3, megérdemelte a mindkét oldalról érkező tapsot. Újabb történésekre már nem maradt idő, megérdemelten győzött a Kiskőrös.

Lajosmizsei VLC–Kiskőrösi LC 2–3 (1–1)

Lajosmizse, 150 néző, vezette: Tóth Szabols (Kulcsár Dániel, Porkoláb Ferenc)

Lajosmizse: Varga – Rapi, Szabó Sz., Csorba (Rideg 71.), Fekete, Sudár (Palotai 64.), Árva, Kiss L., Dóka D., Simtchatcha (Szabó G. 52.), Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Kiskőrös: Ámann – Rácz, Bányai (Simon 75.), Salami (Cebei 68.), Szentgyörgyi (Füleki 64.), Agócs, Hajnal, Mokrickij, Nagy A., Kovcs J., Amin. Edző: Miskovicz Bálint

Gól: Sudár 15., Rideg 92., illetve Salami 4., 53., Kovács J. 47.

Sárga: Simtchatcha 20., Árva 25., Rapi 62., illetve Cebei 70., Amin 79., Kovács J. 83. perc.