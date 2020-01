Győzni indul Fehérvárra a KTE

Az Alba Fehérvár otthonában folytatja a bajnokságot a KTE-Duna Aszfalt. A 18. forduló szombati játéknapjának találkozója 18 órakor kezdődik.

Milos Miliszavljevics a férfi élvonalbeli KTE-Duna Aszfalt fedélzetén. A 27 éves, 193 centiméteres, 1-es és 2-es poszton bevethető szerb játékos a Kecskemét legutóbbi hazai bajnokiján még az ellenfél Szedeák színeiben lépett pályára. Nem is akárhogyan: csapata egyik legjobbjaként, 39 VAL-pontot szerezve vette ki részét a Csongrád megyeiek 81–78-as győzelméből. Aztán úgy alakult, hogy a szegedi együttesnél átszervezték a keretet, így Miliszavljevics szabadon igazolhatóvá vált.

– Tényleg jó formában voltam legutóbb a Messzi István Sportcsarnokban. Akkor még nem sejtettem, hogy itt fogom folytatni. Remélem, hogy az a meccs nem fog hiányozni a KTE-nek az alapszakasz végén. Nagyon szívélyesen fogadtak az öltözőben a srácok, jól érzem magam a csapatnál. Igyekszem gyorsan beilleszkedni, hogy már a következő meccseken a legjobb tudásom szerint segítsem a csapatot. Mindig a száz százalék elérésére törekszem a pályán, és az a célom, hogy lendületet adjak a társaimnak, hogy a lehető legtöbb győzelmet ünnepelhessük közösen – mondta a ktekosar.com portálnak Miliszavljevics.

A kecskeméti együttes vezetőedzője, Forray Gábor pedig lapunknak beszélt arról, hogy miért is vált szükségessé új játékos igazolása: – A szezon indulásakor úgy terveztük, hogy a két éve velünk dolgozó Nikola Vukcsevics segíti a munkánkat. Ő a kora miatt az idén már nem szerepelhet az utánpótlásban, így nem szerezheti meg a kosárlabdamagyar státuszt, csak légiósként számolhatunk vele. Így négy légióssal kezdtük a szezont, de most az élet úgy hozta, hogy Marko Djeraszimovics családi okok miatt nem tud mindig a rendelkezésünkre állni, ezért kikértük az ötödik licencet. Miliszavljevics leigazolása kézenfekvő megoldás volt. Játékban van, ismeri a bajnokságot és mi is ismerjük őt rég. Régebben a Spartak Suboticában szerepelt, velük pedig sokszor találkoztunk edzőmeccseken. Bozo Djuraszovics és Karahodzics Kemal játszott vele egy csapatban korábban. Fontos, hogy ismeri a játékrendszerünk alapjait, folyamatosan meccsben volt, jól illeszkedik a szerkezetünkbe. A szerencsének is köszönhetően tudtunk végül az anyagi lehetőségeinkhez mérten egy kiváló hozzáállású játékost igazolni.

Forray Gábor elmondta azt is, hogy Marko Djeraszimovics a héten visszajött Kecskemétre és ott lesz az Alba Fehérvár elleni szombati találkozón.

– Nyerni szeretnénk Fehérvárott, bár otthon ők az esélyesek. Ha kikapnak, az nagy blama, mert a legjobb négy közé igyekeznek. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy van keresnivalónk a szombati meccsen – tette hozzá a szakember.

A 18. forduló további programja, péntek: Szolnoki Olajbányász–Zalakerámia ZTE KK, 18 órakor. Szombat: Egis Körmend–PVSK-VEOLIA, 14.45 órakor. Jászberényi KSE–Naturtex-SZTE-Szedeák, Sopron KC–Kaposvári KK, Alba Fehérvár–KTE-Duna Aszfalt, OSE Lions–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely, mindegyik 19 órakor. Atomerőmű SE–DEAC, 19 órakor.