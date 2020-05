Összegyűjtöttük Fricz Botond sikereit

Mozgalmas és eredményes idényt zárt a Magyar Snowboard Szövetség. A tél legkiemelkedőbb sikere a kecskeméti Fricz Botond novemberi slopestyle Európa-kupa győzelme.

A számos siker közül a legkiemelkedőbb a kecskeméti Fricz Botondé volt az elmúlt szezonban, aki a FIS Slopestyle Európa-kupát zsebelte be a landgraafi versenyen. A győzelemnek Boti nem sokáig örülhetett, ugyanis felkartörést szenvedett, ami miatt a szezon hátralévő részében nem tudott több versenyen elindulni, hiszen a rehabilitációja volt a legfontosabb.

Botond pályafutását tekintve elmondhatjuk, hogy a fiatal snowboardos sikert sikerre halmoz. Az Európa-kupa megszerzése előtti sikertörténetét gyűjtöttük össze.

A 2015-ös World Rookie Fest

Azok számára, akik versenyszerűen szeretnének a szabadstílusú snowboarddal foglalkozni, netán profi karrierről álmodnak, a fiatalok számára létrehozott World Rookie Tour nemzetközi sorozat jelenti a legnagyobb kiugrási lehetőséget. A livignói World Rookie Fest a legnagyobb hagyománnyal rendelkező, újoncok számára kiírt verseny. 2015-ben 18 ország 151 versenyzője indult négy különböző kategóriában.

Az akkor tizennégy éves Fricz Botond a „Grom” kategóriában versenyezett, melyben a 2000. január 01. után születettek szerepeltek. Ebben a korcsoportban ötvenketten álltak rajthoz. Botond a negyedik helyen jutott a döntőbe, ahol három lehetősége volt a legjobb körét bemutatni. Egy magabiztos első menet után a harmadik körben egy backside 900-at és egy frontside 720-at is ugrott. Ezzel a körrel szerezte meg a harmadik helyet.

Az itt elért harmadik helyével Fricz Botond kivívta az indulás jogát az ausztriai Ischgl-ben rendezendő World Rookie Finals versenyen.

A 2016-os városi kitüntetés

Kecskemét városa minden évben díjazza a kiemelkedő eredményt elért sportolókat. Az ekkor 15 éves Fricz Botit a 2015-ös évben elért eredményei alapján díjazták, és külön kiemelték a QParks Tour bajnoki címét, a World Rookie Finals versenyen elért 8. helyezését, illetve a Magyar Snowboard Szövetségtől kapott „Év Snowboardosa” címet. Az átadót a kecskeméti városháza dísztermében tartották.

A 2018-as olasz szezonzáró viadal

A világkupa-győztes Gyarmati Panka mellett a viadal másik magyar érdekeltje Fricz Boti volt, aki a férfiak kategóriájában a 30. helyen végzett.

A 2019-es észak-amerikai NorAm Kupa

Fricz Botond a New Hampshire-i Waterville Valley-ben rendezett snowboard versenyen indult slopestyle-ban, ahol az első versenynapon harmadik, a másodikon a hatodik helyet szerezte meg. A sorozat a FIS világkupa utáni második legmagasabb szintű széria.

Boti amerikai edzője segítségével Coloradóban csiszolta tudását a február elsején kezdődő FIS világbajnokság előtt. Botond 2018-ban került az amerikai Ian Kirk szárnyai alá, aki az ezt megelőző két évben Gyarmati Pankával is együtt dolgozott. A felkészülési időszakban Iannal készült, azonban a versenyre már Chris Waker edzővel érkezett. Volt alkalma edzeni a világ egyik legjobb freestyle edzőközpontjának tartott Woodward Campben, Copper Mountainon, valamint Breckenridge-ben is. A felkészülés részeként utazott a keleti partra, ahol kiváló hazai és nemzetközi tehetségekkel mérte össze tudását.

– Életem első NorAm kupája nagyon jól sikerült, kiváló eredményeket értem el, és egy trükköt is sikerült úgy fixálni, hogy a versenyen is be tudjam adni – nyilatkozta Botond a verseny után. Hozzátette: – A legelső nap megfogadtam magamnak, hogy ha az időjárás is engedi, és a pálya is jó lesz, akkor beadok a körömben egy backside duplakork 1080-at (ez egy ferde tengely mentén forgatott dupla hátra szaltó, amelyben még egy plusz horizontális fordulat is van). Ezt a trükköt 1 éve tanultam meg, de még mindig féltem tőle. – Az edzés és a kvalifikáció nagyon jól ment. Az edzésen már egy komolyabb kört raktam össze, a kvalifikációból pedig harmadikként jutottam tovább a döntőbe – mondta a második versenynapról Botond. Hozzátette: – A döntőben kockáztatni kellett, ezért megcsináltam a selejtezős körömet, de még úgy sem kaptam érte annyi pontot, amennyit szerettem volna. Az új, nehezebb menetem egy front 900, cab 900, backside duplakork 1080-ból állt (a trükköknek jellemzően csak angol elnevezése van, a számok a forgási fokszámra utalnak) a korábbi korlát trükkök mellett, de sajnos nem sikerült tökéletesen beadni, így hatodik lettem – mondta akkor kecskeméti snowboardos.

A 2019-es FIS Snowboard Világbajnokság Park Cityben

A 2019-es FIS Snowboard és Freestyle Sí Világbajnokságot Utahban, Park Cityben rendezték. A versenyen hazánkat egyetlen magyar snowboardos, a kecskeméti Fricz Botond képviselte, aki slopestyle versenyszámban indult. A selejtezőkön Boti a hatvanfős mezőnyben a 30. helyet szerezte meg. Mindezt úgy, hogy korábban mindössze három világkupa-versenyen indult, így rendkívül tapasztalatlannak számított akkoriban. A világbajnokságon a teljes olimpiai mezőny rajthoz állt, így a cél elsősorban a tapasztalatszerzés volt.

Boti messze felülmúlta a várakozásokat. Jelenlegi repertoárjának legnehezebb trükkjeiből válogatta össze a versenykörét, és hajtotta végre szinte makulátlanul az első sorozatban. Először vállalta be versenyen a két különböző irányba forgatott háromfordulatos ugrást, az 1080-at, közvetlenül egymás után, ráadásul ezek közül az egyik egy dupla szaltóval kombinált változat, az ún. duplakork 1080. A brutálisan erős mezőnyben ez a top 30-ba kerüléshez volt elég, ami akkor egy rendkívül ígéretes teljesítmény volt.

– Az elmúlt hét nagyon jól ment, sikerült a backside 1080 mellé a frontside 1080-at is fixálni, így már mondhattam, hogy készen állok a világbajnokságra! A VB edzés is nagyon jól ment, többször is sikerült tökéletesen beadnom a körömet, bár az időjárás miatt csak egy napot tudtunk ugratón is edzeni. A versenyre nagyon rossz időnk lett, nem lehetett látni semmit, és a szél is fújt, de ez nem tántorított el. Az első körömet sikerült beadni kisebb hibákkal, de így is nagyon örültem. A második menet már nem ment ilyen jól, sajnos elestem, de így is 30. helyen végeztem, aminek nagyon örülök, hisz a világ legjobb versenyzőivel versenyeztem! Most megyünk vissza Breckenridge-be, remélem vár rám még egy verseny! – nyilatkozott akkor Boti.

A tavaly augusztusi, új-zélandi megméretés

Az új-zélandi megméretés kiváló felkészülés a következő téli szezonra, és remek referenciapont a versenyformát illetően. Botond a 35 fős mezőnyben a 21. helyet szerezte meg, ami a döntőbe jutáshoz nem volt elég, de tekintve, hogy első világkupája volt, és olimpiai döntősöket is sikerült maga mögé utasítani, ez az eredmény több volt, mint biztató. Botond is elégedetten nyilatkozott a verseny után: – Túl vagyok az első Big Air világkupámon. Magamhoz képest nagyon jól teljesítettem, mindkét körömet letettem. Az első edzőnapon volt pár nehézségem, nem tudtam beadni a trükköt, amit akartam, a backside duplakork 1080-at. Viszont a selejtező napján már minden nagyon jól ment, és ekkor már sikerült. A kvalifikáción is ezt próbáltam, és le is tettem szép tisztán. Nagyon boldog vagyok ezzel az eredménnyel! Sok tapasztalatot szereztem, és jó volt a világ legjobbjaival versenyezni.

A tavaly novemberi dupla hátraszaltó Hollandiában

Fricz Botond slopestyle-ban Európa-kupa-futamot nyert a hollandiai Landgraafban. Boti a magyar hódeszkások közül elsőként nyert Ek-futamot ebben a versenyszámban, ezzel pedig történelmet írt. A hódeszkás elmondta: a tizenötös döntőben biztonsági ugrásokkal kezdett, majd az egyik riválisa olyan elemet mutatott be, amelyről azt hitték, hogy a helyszín adottságai miatt kicsi ugratókon nem lehet kivitelezni. – Én is megpróbálkoztam vele a második körömben. Nagyon jól sikerült, így még magasabb pontszámot kaptam. Ilyen kicsi ugratón korábban még nem ugrottam dupla hátra szaltót – nyilatkozta akkor Botond.

Az Ek a második legrangosabb nemzetközi snowboardos versenysorozat a nemzetközi szervezet (FIS) világkupáját követően.

A Magyar Snowboard Szövetség szerint Boti előtt komoly jövő áll

A szövetség vezetésében mindenki snowboardos, legtöbben korábban aktív versenyzők voltak, ennek köszönhetően tökéletesen ismerik a sportolói oldal nehézségeit és igényeit. Elmondásuk szerint, tudatos építkezés zajlik az utánpótlás terén. Ennek eredménye, hogy az ifjú snowboardosok kvótát szereztek snowboardkrossz versenyszámban az Ifjúsági Olimpián való indulásra.

„Freestyle szakágban Gyarmati Panka junior világbajnoki címe, majd a felnőtt világkupában a magyar havas sportok között elsőként megszerzett győzelme után most Fricz Botond az, aki komoly jövő előtt áll. A 18 éves kecskeméti snowboardos slopestyle-ban Európa-kupát nyert Hollandiában és kimondottan olimpiai részvételi potenciállal bír, slopestyle és big air versenyszámokban. A szövetség minden területen segíti a versenyző felkészülését és a benne rejlő eredmények megvalósulását, elősegítve ezzel a régen várt olimpiai részvételt 2022-ben, vagy azt követően” – írta tavaly decemberben a msbsz.hu.

A Magyar Snowboard Szövetség tervei A szövetség továbbra is elkötelezett a céltudatos sportágfejlesztés mellett. Számos intézkedést tettek és tesznek a jövőben az előrehaladás érdekében. Többek között: pályázati források megcélzása, nemzetközi kapcsolatépítések, a hazai országos bajnokság bővítése, bővített rendezvények általi kapcsolaterősítés a hazai sírégiókkal, eszközpark-fejlesztések, újabb utánpótlás-edzők a keretben, iskolai program kialakítása, közösségi platformokon keresztüli közösségépítés. „A koronavírus okozta világjárvány és azok következményei minden bizonnyal a snowboardsportot is érinteni fogják. A munka azonban a háttérben jelenleg is zajlik, hogy bárhogyan is alakuljon a helyzet, sportolóink felkészülve várhassák a következő, 2020-21-es szezont” – írja közleményében a Magyar Snowboard Szövetség.

Borítóképünk illusztráció!