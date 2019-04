Elvitte a pontokat a Szabadszállás Akasztóról

A tavasszal az őszi remek formáját egyelőre csak kereső Akasztó a Szabadszállást fogadta a megyei első osztályú bajnokság hétvégi, 21. fordulójában.

A hazaiaknál a sok hiányzó miatt kényszerűségből több olyan játékos is pályára lépett, aki egyébként az Akasztó megye hármas csapatában szerepel. Sérülések és eltiltások miatt hiányzott ugyanis a keretből Bánszki, Csoba, Kerekes, Turancsik is.

A mérkőzésre, ahogyan az már Akasztón szokás, sok néző látogatott ki.

Az összecsapást a hazaiak kezdték jobban. A 3. percben Lázár Zsolt esett el a tizenhatoson belül. A hazaiak büntetőt reklamáltak Geleta játékvezető sípja azonban néma maradt. A 6. percben Palla szánta el magát lövésre, a labdát végül a vendégek kapusa tolta szögletre. A 8. percben Juhász Tamás bal oldali beadásába Lázár Zsolt pöckölt bele úgy, hogy a laszti centiméterekkel kerülte el a vendég kaput. A 10. percben szabadrúgást végeztek el a vendégek, amely után Hegedűs fejelt a kapuba, ám a szituációt leshelyzet előzte meg, így a játékvezető érvénytelenítette a találatot. A 24. percben Juhász Tamás indította nagyszerűen Szabó Zsoltot, aki egyedül iramodott meg a kapu felé, Golovics, a vendégek védője már csak szabálytalanul tudta megállítani. Mivel gólhelyzetben szabálytalankodott a védő Szabóval szemben, így egyből villant is a piros. A 32. percben Juhász Tamás előtt adódott egy nagy ziccer, de kihasználatlan maradt. A 42. percben nagy kavarodás volt a vendég kapu előtt, végól Palla lőtt centikkel mellé. A félidőre így 0-0-s állással vonultak a csapatok.

A második félidőben aztán nagyon megrázta magát a Szállás, és jöttek is a ziccerek no meg a gólok, a hazaiak ugyanakkor mintha bent ragadtak volna az öltözőben. Már a 46. percben jött a vezető találat. Kiss Szabolcs végzett el szabadrúgást a baloldalról, amelyet követően Hegedűs Edvin lőtt a kapuba, 0–1. Az 50. percben Gavula futotta le Trattert, majd precízen passzolt a középen érkező Proglihoz, akinek a lövését nagy bravúrral védte Németh Zsolt a hazaiak kapusa. Az 52. percben Bajusz futott el a jobb szélen majd Proglihoz passzolt, ő pedig nagyszerű helyzetbe hozta Gavulát, ám Gavula lövése elcsorgott a kapu előtt. Az 55. percben szinte lemásolták az első gólt a vendégek. Ezúttal is Kiss Szabolcs végzett el szabadrúgást a bal oldalról, a beadást követően Kotliár fejelt közelről a kapuba, 0–2. Az 57. percben Gavula előbb Némethbe lőtte a lasztit, majd a hazai kapusról visszapattant a Gavula fejére, a szállási támadó másodszorra már nem hibázott, 0–3. Egy percre rá jöhetett volna a negyedik vendég gól. Bajusz egy csel után nagy lövést küldött meg a jobboldalról, a labdát azonban remek reflexszel szögletre tolta Németh Zsolt. A 61. percben Gavula lövését védte bravúrral Németh, az ismétlés pedig fölé ment. Valósággal záporoztak a vendég ziccerek. A hazaiak a három kapott gól ellenére is köszönetet mondhattak Németh Zsoltnak a megannyi bravúrért. Jött is a pályán kívülről a szurkolóktól az ébresztő. A második játékrészben a 69. percben alakított ki először ziccert a hazai gárda, egy Lázár indítás után Szabó Zsolt lőtt a kapusba. A 74. percben Palla lőtt gólt szinte a semmiből, ezzel szépítettek a hazaiak 1–3. A 76. percben Biber gyakorlatilag levette Proglinak a labdát, aki végül centikkel mellé lőtt. A 77. percben Csehi lövését blokkolta Kotliár a vendég tizenhatoson belül, majd egy indítás után Kapus Patrik fejéről a laszti éppen Lázár Zsolt elé pattant, aki közelről a hálóba lőtt 2–3. A 85. percben egy bal oldali Juhász beadás után Suhajda próbálta meg a kapuba sodorni a labdát, Kapus Patrik azonban bele tudott érni, és róla éppen vendégek kapusának kezébe perdült a pettyes. A 87. percben Progli kapufája zárta meccset.

Az emberelőnyt nem tudta kihasználni az Akasztó, míg a Szabadszállás a második félideji játéka alapján akár több gólt is szerezhetett volna.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Gratulálunk a Szabadszállásnak. A legnagyobb bánatunk az, hogy a szép számban összegyűlt közönségünknek nem tudtunk örömet szerezni.

Pandur László: – A hazai pályán mindig veszélyes Akasztó otthonában, ráadásul nem a legjobb pályán tíz emberrel 3–0-ra sikerült elhúznunk a második félidő elején. A hazaiak visszajöttek ugyan a meccsbe, de mi a góljainkon kívül legalább hat ziccert kihagytunk. Így aztán véleményem szerint az eredmény a hazaiak hősies küzdelme ellenére rájuk nézve hízelgő. A kontráinkkal és a gyors játékosainkkal nem nagyon tudtak mit kezdeni, és örülök annak, hogy abból, ami benne van a csapatban, végre valamennyi kijött, és ez eredményben is megmutatkozott.

Akasztó FC–Szabadszállási SE 2–3 (0–0)

Akasztó, 350 néző. V.: Geleta Mihály (Kaszala Mihály , Váczi Levente).

Akasztó: Németh Zs. – Tratter (Suhajda, 58.), Megyes (Fekete, 67.), Lázár, Juhász, Kudron (Csehi, 46.), Szabó Zs., Biber J., Palla, Fésüs (Biber T., 53.), Borsik. Edző: Szrenkó István.

Szabadszállás: Németh K. – Halász (Berényi, 28.), Kotliár, Bajusz, Hegedűs, Máruska (Progli, 40.), Kapus, Szabó G., Golovics, Kiss Sz. (Kanizsai, 91.), Gavula. Szakmai igazgató: Pandur László.

Sárga lap: Tratter (13.), Lá­zár (90.). Kiállítva: Golovics a 24. percben.

Gól: Palla (73.), Lázár (77.), ill. Hegedűs (47.), Kotliár (55.), Gavula (56.).