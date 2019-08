Előbbre akar lépni a Szállás

A Szabadszállás az előző idényben újoncként a 10. helyen végzett a megyei első osztályú bajnokságban. Arról, hogy a szállásiak új vezetőedzővel a kispadon a tavalyinál még merészebb álmokat szövögetnek, Pandur László szakosztályvezetővel beszélgettünk.

– Mi a célkitűzés a következő idényre?

– Elsősorban megpróbáljuk kijavítani azokat a hibákat, amik az előző bajnokságban jellemeztek minket. Bár igaz, hogy az előző bajnokság sem volt egy kudarc, többek között a Kiskunhalas elleni 5–1-es idényzáró győzelmünk igazolta azt, hogy jó úton járunk. Az idei célkitűzés meghatározásához néhány mondat erejéig visszatérnék a tavalyi évre, a közelmúltra. Azt sikernek értékelem, hogy sikerült a Szabadszállást visszatenni a megye egyes térképre, karakteres lett a csapat, sőt, a támadójátékunkkal némi respektet is sikerült szereznünk. Mindezt annak fényében kell értékelni, hogy három éve még megye hármas volt a csapat, és hogy két éve a megye kettőben vegetáló társaság a megszűnés szélén állt. Én, amikor átvettem a klubot, azt szerettem volna, hogy a Szabadszállás ugyanúgy tényező legyen a megye egyben, mint ahogy a hetvenes, nyolcvanas években a Honvéd Radnóti SE révén – amelyben jómagam is futballoztam – már megbecsült tagja volt a mezőnynek. Ez volt tehát a közelmúltban is a cél, és most is ez, hogy tényezők legyünk a bajnokságban, olyan társulat, amellyel komolyan kell számolni. Jós nem vagyok, de egy biztos, a tavalyinál jobb helyezést szeretnénk elérni, akár az élcsoportba is betörni.

– Mik a szakmai stábban beállt változások?

– Tavaly a Kecel elleni 7–1-es vereséget követően vettem át a csapatot, természetesen játékos-edző segítségével. Nem éreztem sürgetőnek azt, hogy azonnal új edzőt hozzunk, hiszen az látszott, hogy ennek a társaságnak kiesési gondjai nem lesznek. Rögtön a következő, Jánoshalma elleni meccs igazolta, hogy jó volt ez a döntés. A megye egyben tavaly huszonhat mérkőzésből húszon vezettünk, ebből nyolc végződött győzelemmel, nyolc döntetlennel, és négy meccset vezetésről elveszítettünk. Ezt betudom a nagyon rövid kispadunknak. Gyakran jelentett problémát, hogy én nem nagyon tudtam cserélni, míg a riválisaink három-­négy gyors játékost is behoztak. Ennek ellenére sikerült a gyors játékunkkal viszonylag jó eredményeket elérnünk. Az elmúlt szezonra annyira nem sikerült megerősíteni a csapatot, hogy az élmezőnybe kerüljünk, én az idén nyáron ezen próbáltam változtatni. Így a keretben és az edzői fronton is történt váltás. Nagyon örülünk, hogy Horváth Péter, a Ferencváros emblematikus labdarúgója elvállalta a vezetőedzői posztot. A háromszoros Toldi-díjas Péter 2000-től 2003-ig házi gólkirály volt az FTC-nél, válogatottkeret-tag volt, azóta pedig kitűnő, UEFA B licenccel rendelkező utánpótlásedző, ráadásul több játékosunkat, mai húzóemberünket edzette már korábban. Ennek révén került a képbe, és ismétlem, nagyon örülünk, hogy elvállalta ezt a feladatot.

– Ön teljesen félrevonul?

– Nem, egy jól körvonalazott munkamegosztást tervezünk. A felnőttcsapat szakmai ügyei teljesen a Péter hatáskörbe tartoznak, én pedig maradok szakosztályvezető, szakmai igazgató, illetve én tartom a kapcsolatot a médiával. Remélem, működni fog ez a modell, amelyben – hogy úgy mondjam – én leszek a gazda, Péter pedig hozza a szakmai tudást és irányítja a szakmai munkát. Meggyőződésem, hogy a kitűzött céljaink eléréséhez ő az ideális megoldás, természetesen, ami segítségre csak szüksége van a megye csapatait, a leendő ellenfeleket illetően, megadom neki, hiszen majd egy éven át én meccseltem.

– Mióta tart a felkészülés, heti hány edzés, hány felkészülési mérkőzés fér bele?

– A felkészülést július elsején kezdtük meg, már a Péter vezetésével, heti három edzést tartott. Eleinte a fizikai állóképesség javítására helyeztük a hangsúlyt, másodsorban a csapatjáték erősítésére, az új játékosok beépítésére. Ennek a kettős célnak a teljesítése érdekében az edzések mellett az idén öt előkészületi mérkőzést vívtunk. A téli alapozás során sok edzőmeccset játszottunk, de az idén az otthoni műhelymunkát részesítettük előnyben. Ráadásul mivel a saját pályánkat némileg átépítettük, hazai meccset így nem is vállaltunk be. Soltvadkerten kezdtünk, egy erős edzés után 2–0-ra kikaptunk ugyan, de nem játszottunk alárendelt szerepet egy jó Soltvadkert vendégeként, amellyel az idén számolni kell. Utána Tiszakécskén 4–2-re nyertünk, ami már nem egy rossz eredmény. Ezt követően a Pest megyében megye egyes Nagykőrös otthonában sikerült 6–2-re győznünk egy jó erőkből álló gárda ellen, majd volt egy baráti meghívásunk Kalocsára, ott 3–1-e kikaptunk. Akkor ütközött ki az alapozás okozta fáradtság. Az utolsó felkészülési mérkőzésünket Nyárlőrincen játszottuk, ott 7–0-ra nyertünk, most pedig már alig várjuk a Kerekegyháza elleni, holnapi derbit. Szomszédvárak csatájáról van szó, ráadásul két éve a megye kettőben rendre előzgettük, üldöztük egymást, nagy rangadókat vívtunk egymással, szombaton is presztízsmeccset fogunk vívni velük.

– Sokan azzal vádolják a Szabadszállást, hogy összeigazolt csapat, ifije, utánpótlásháttere pedig nincs is. Ezt a véleményt mintha illusztrálná az ificsapat keserves vesszőfutása.

– Vannak nem helybeli játékosaink, ez igaz, de amikor nagyobb célokat fogalmaztunk meg, akkor elsősorban másutt játszó, de szabadszállási illetőségű játékosokat igyekeztünk hazahozni. Ami pedig az ifit illeti, természetesen látjuk a problémát, és nem örülünk az ifik vesszőfutásának. De ez ügyben igyekeztünk máris cselekedni. Az ifi kerete ma már huszonhat játékosból áll. Július végén megkezdtük velük a munkát. A régi csapat magja adott, és a környező településekről is hoztunk jó néhány játékost. Ugyanakkor építünk az U16-ból kiöregedő játékosainkra, ők vannak körülbelül tízen. Huszár István szárnyai alatt működik U7-es, U9-es, U11-es és U14-es csapat.

– Kik távoztak a kerettől és hova? Kik érkeztek?

– Gavula Levente visszament Kerekegyházára, Szabó Gábor az SC Hírös-Éphez igazolt, Kapus Patrik és Pintyi Roland Kiskőrösön, Dézsi Szentmártonban, Berényi pedig Ágasegyházán folytatja a pályafutását. Mindannyiuknak nagyon sok sikert kívánunk. Ami az érkezőket illeti: hazahoztuk a kapusunkat, Nagy Róbertet Kerekegyházáról, igazoltunk egy középső védőt, Gáspár Tibort, aki az NB III.-ba feljutott Dabas belső védője volt, és visszahoztuk Márkus Norbertet. Hazatért Sztakó Tibor Kunszentmiklósról, Földes Lóránt Fülöpszállásról, és folyamatban van még két örkényi labdarúgó és egy ukrán belső védő igazolása. Van egy titkos ászunk is, bár éppen e pillanattól már nem is annyira titkos, Horváth Péter fia, aki a Fradi U19-ben termelte a gólokat. Most egyetemre jár, de megpróbáljuk lecsábítani, és akkor lenne egy kétméteres csatárunk is.