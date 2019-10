Edzőváltás történt a majsai Tigriseknél

A legutóbbi bajnoki fordulót követően lemondott posztjáról Molnár Zsolt, a Kiskunmajsai KC NB II.-es férficsapatának edzője.

A majsaiak múlt szombaton alsóházi rangadót játszottak a Törökszentmiklósi Székács SE otthonában és 36–32-re kikaptak, ami zsinórban a negyedik vereségük volt. A találkozó után jelentette be távozását Molnár Zsolt, aki egykoron játékosként a majsai csapatot is erősítette. A Suki becenévre hallgató tréner négy és fél évig irányította a kék-sárgákat, akikkel háromszor nyerték meg a megyei bajnokságot. A Tigrisek új edzője Kanyik Árpád lesz, aki a felnőttek mellett továbbra is felkészítője marad az ifjúsági fiúcsapatnak.

A KKC a tizenkét csapatos Délkeleti csoportban két győzelemmel és négy vereséggel a 10. helyen áll. A sorok rendezésére most lesz egy kis ideje a majsaiaknak, akik legközelebb november 9-én lépnek pályára, amikor a harmadik helyen tanyázó Köröstarcsát fogadják.