dr. Vercz Tamás értékelte a futsalosok helyzetét

A járványhelyzet miatt egyelőre áll az élet a futsal NB I.-ben szereplő Score­­Goal Kecskemét Futsal együttesénél is. A játékosokkal tartja a klub a kapcsolatot, az egyesületnél ugyanakkor már a jövőt is tervezik. Annak a tervezése azonban lehetetlen és értelmetlen a jelenlegi helyzet és az ebből adódó kilátások alapos összegzése nélkül. Erre a helyzetértékelésre vállalkozott a klub ügyvezető elnöke, dr. Vercz Tamás.

A közeljövő tervezése során az első nehézség az, hogy a honi labdarúgó- és futsalbajnokságok tulajdonképpen még le sincsenek zárva, érthető okokból – hiszen bármilyen jellegű döntés érdekeket fog sérteni – bizonytalan még, hogy mikor és hogyan véglegesül a mögöttünk álló 2019/20-as idény.

– A honi futsalbajnokság folytatásáról, esetleges befejezéséről a többi teremsportággal ellentétben továbbra sincs konkrét, hivatalos információnk. Habár folyamatos a többi klubvezetővel a kommunikáció, sajnos egyelőre újabb fejleményről még nem tudok beszámolni – jelentette ki dr. Vercz Tamás ügyvezető elnök.

– A felnőtt­csapat tagjait a klub szakmai stábja a veszélyhelyzet ideje alatt is szoros kontroll alatt tartja, de azt őszintén be kell vallanom, hogy az otthonra előírt egyéni edzéstervek köszönőviszonyban sincsenek a korábbi csapatedzések minőségével és mennyiségével. Így, ha a szövetség mégis a folytatás mellett dönt, akkor bizony szükség lesz akár három-négy hét felkészülési időre is, ez mind a sérülésveszély elkerülése, mind pedig a taktikai elemek újbóli felelevenítése miatt is elengedhetetlen.

Ugyanakkor leszögezte, meggyőződése, hogy egy-egy felelős klubvezetőnek most már nem az idei évad folytatásán, vagy a befejezésének a módján kell gondolkodnia, hanem a jövőt kell terveznie.

– Óriási kihívások elé fog nézni minden valószínűség szerint az összes csapat- és egyéni sportág, beleértve a látványcsapatsportágakat is. Ezek a kihívások azonnal berobbantak, ahogy maga a járvány is oly sok helyen. Információink alapján a veszélyhelyzet kihirdetését követően szinte minden NB I.-es futsalklub azonnal tartaléklángra kapcsolt, az előre jól megtervezett költségvetésben is elkezdtek takarékoskodni. Az egyik legfontosabb intézkedés például a játékosok fizetésének csökkentése volt. Miután a futsalbajnokság még nincs befejezve, így a szerződések felbontása nem lehetséges. Itt azonnal le kell szögezni, hogy a klubvezetőket nem a rosszindulat vezérelte, pusztán a racionális tervezés, ha egyáltalán egy ilyen helyzetben lehet előre számolni és racionálisan tervezni.

Kifejtette, hogy a klubok költségvetését adó tulajdonos–szponzor–város–tao négyes pillér összes szereplőjénél várható kisebb-­nagyobb visszaesés. Ez velejárója minden gazdasági válságnak, ami most még egy egészségügyi válsággal is fűszerezve van. Az ügyvezető szerint minden bizonnyal a tulajdonosi hozzájárulások is csökkennek majd, de nem csak azoknak a zsugorodásával kell számolni. Várhatóan megcsappannak majd a szponzori bevételek. Adódik ez a szponzorok számának, illetve a támogatási összegek csökkenéséből. Egyes kimutatások alapján a 2008-as válsághoz viszonyítva a következő időszakban akár kétharmados bevételkiesés is jelentkezhet a kluboknál. Valószínűsíthető az önkormányzati támogatások csökkenése is.

– Az önkormányzatok a következő évek költségvetéseinek átdolgozására lesznek kényszerítve. – Az eddig sporttámogatásokra nyújtott összegek nagy részét védekezésre, szociális juttatásokra és gazdaságélénkítő csomagokra lehetne fordítani – kalkulál az ügyvezető. – Ugyanakkor várhatóan csökkennek a taobevételek is, a taokeret feltöltése ugyanis akadályokba fog ütközni a jóval kevesebb nyereséget elérő cégek elmaradó felajánlásai miatt. Azaz hiába nyeri el a sportszervezet a taotámogatást, a meglévő keret valószínűleg nem, vagy csak nagy nehézség árán tölthető fel. Mindez a hat látványcsapatsportág között tovább töredezik.

Meggyőződése azonban, hogy ennek a vészhelyzetnek pozitív hozadéka is lesz, lehet.

– Összességében elmondható, hogy egy nagyon bizonytalan és nehezen tervezhető időszak elé nézünk, azonban ennek, mint minden negatív tendenciának, lehetnek pozitív hozadékai is. Úgy vélem, hogy valamelyest megtisztul a sportközeg, takarékosabb üzemmódba válthatnak az egyesületek, a fizetések normalizálódnak, és jobban átgondolt, racionálisabb sportfinanszírozás válik szükségessé. Emellett olyan új, eddig nem alkalmazott stratégiák fognak születni, amelyekre a bőség idején nem, vagy csak részben volt szükség. Gondolok itt új marketingstratégiákra: gálaeseményekre, jótékonysági mérkőzések bevezetésére, sportmarketing-szolgáltatások bővítésére, összekapcsolva a támogató cég munkahelyteremtési vagy -megtartási stratégiájával.

Meggyőződése, hogy a kényszerű racionalizálás az utánpótlás fejlődésére is pozitívan hathat.

– További pozitív hozadék lehet még – az általam is preferált – utánpótlás-korosztályok felértékelődése, a helyi fiatal sportolók mielőbbi bevonása a felnőttcsapatok munkájába. Ez ugyan rövid távon járhat további szakmai kihívásokkal és a játék minőségének csökkenésével, ám a racionálisabb bérfizetés azonnal jelentkezik a kluboknál, majd hosszú távon ez jövedelmező és megtérülő befektetéssé is válhat. Azaz az éveken át oly sokszor hangoztatott, ám a gyakorlatban csak részben beváltott fiatalításra a klubokat a szükség fogja rávezetni.

A nehéz helyzetben az ügyvezető természetesen felveszi a kesztyűt, és azon dolgozik, hogy a ScoreGoal azon egyesületek között legyen, amelyek a nehéz időkben is talpon maradva megfelelő szinten tudják folytatni a szereplést.

– Úgy gondolom, hogy az előbb felsorolt negatív tendenciák ellen csak az a sportág, az a klub tud majd jól védekezni, és ezáltal akár kimagasló eredményt elérni, lépéselőnybe kerülni a többiekkel szemben, amely olyan tőkeerős szponzort, gazdasági vállalkozást tud bevonni, amelynek iparága nem szenved akkora hátrányt a következő időszak várható gazdasági recessziójában. Mi azon dolgozunk most is napról napra, hogy az SG Kecskemét Futsal megtalálja azt az utat, amellyel tovább írhatja a város és annak sportéletének történetét.