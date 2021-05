Döntetlent játszott a KTE HUFBAU Rákosmentén

A KTE HUFBAU az NBIII. 35. fordulójában az RKSK vendége volt. Bár a pálya szinte felborult, a Kecskemét csupán egy gólra bírta váltani mezőnyfölényét, a vége 1-1-es döntetlen.

A KTE-nek ugyan több hiányzója is volt, ezzel együtt az első perctől hatalmas mezőnyfölényt alakított ki, ami helyzetekkel is párosult, a hazaiak néhány kósza kontrával tudtak csak kiszabadulni ebből. A 32. percben előbb Constantinescu találata el a kapufát, majd egy védő kézzel ért a labdába, így büntetőt kapott a Kecskemét, amit Károly be is lőtt (0-1). Nem tudta azonban megőrizni szünetig előnyét a vendég együttes, ugyanis az RKSK újabb kontrát tudott vezetni, amit Bányai fejezett be góllal a 42. percben (1-1). A második félidőben inkább a küzdelem dominált, bár lehetőségeket ekkor is láthattunk, ezzel együtt hiába került az utolsó húsz percre emberelőnybe is a Kecskemét, az RKSK kivédekezte a hajrát, így maradt az 1-1.

RKSK – KTE HUFBAU 1-1 (1-1)

Budapest, v: Kubicsek Máté (Jakab Bálint, Mózsa Ábel)

RKSK: Kovács B. – Olasz, Nyul, Darabont, Balaskó (Peszmeg 75.), Nyilas, Bányai, Fellegi, Lovász, Hamar, Tarjáni.

KTE: Mészáros – Károly, Nagy, Tóth, Koszó, Vágó, Ludasi, Puskás G., Constantinescu (Kotroczó 72.), Asztalos (Jakab 56.), Gál.

Gólszerzők: Bányai (42.) ill. Károly (32. – büntető)

Sárga lap: Olasz (62.) ill. Asztalos (42.), Tóth (43.), Puskás G. (68.), Nagy (88.), Jakab (94.)

Kiállítva: Bányai (70.)

A KTE HUFBAU a döntetlennel továbbra is vezeti a közép csoportot, de a Szegedet legyőző Iváncsa pontban befogta. Jó hír viszont a Kecskemétnek, hogy a nyugati második Mosonmagyaróvár, illetve a keleti második BVSC is kikapott, így egyetlen pont kell a feljutáshoz a KTE-nek a hátralévő két körben, ebben az esetben legjobb másodikként is biztosan feljutnak, hiszen az Iváncsának nincs NB II.-es licence. A bajnoki cím mindenképpen az utolsó fordulóban, az Iváncsa – KTE HUFBAU derbin dől el.