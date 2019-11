Csak az utolsó fél órában futballozott a KTE-Hufbau

Az NB III.-as bajnokság Közép csoportjának 16. fordulójában a Dabas-Gyón vendége volt a KTE-Hufbau. Zoran Kuntics vezetőedző távozása után először irányította a hírös városi együttest a korábbi másodedző, Farkas István, aki vereséggel debütált a kispadon.

Dabas-Gyón–KTE-Hufbau 1–0 (1–0)

Dabas, 300 néző. Vezette: Szabó Levente (Ambrus Dániel, Katona Brigitta).

Dabas-Gyón: Steer – Grabant, Ablonczy, Sallay, Gaszner – Popovics (Horváth Cs., 75.), Soós, Szabó P. – Bodnár I. (Nagy A., 68.), Folmer (Zsivoczky-Pandel, 81.), Marsa. Vezetőedző: Aczél Zoltán.

Kecskemét: Mészáros D. – Tamaskó (Barna, 78.), Nánási, Urbán, Grünvald – Hirman (Szabó D., 72.), Szalai (Karacs, 35.) – Kéri, Vágó, Babolek – Asztalos. Megbízott edző: Farkas István.

Gólszerző: Soós (1–0) a 32. percben.

– Gratulálok a hazai csapatnak! Teljesen más arcukat mutatták, mint az első fordulóban, rengeteget fejlődtek, tudatosan futballoztak. Külön választanám az első hatvan és az utolsó harminc percet. Mi az első periódusban nem futballoztunk, nem volt meg a megfelelő futómennyiség. Ahogy az egész idényben, úgy most is akadozott a támadójátékunk, nem értünk fel a labdákra, és kaptunk egy gólt pontrúgásból, ami a másik problémánk volt egész ősszel. Az utolsó fél órában érdekes módon elkezdtünk futballozni, voltak lehetőségeink, a 92. percben akár egy pontot meg is menthettünk volna – nyilatkozta a Kecskemetite.hu portálnak Farkas István.