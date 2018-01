Africa Eco Race: Fennakadt egy dűnén a dunaszentbenedekiek kamionja

Sokkal több volt a 2018-as Africa Eco Race második versenynapjában a dunaszentbenedeki Qualisport Racing kamionosai számára, mint amennyit sikerült kihozniuk abból. Kovács Miklós és legénysége sokáig a kategória 2. helyén szelte a kőkemény sivatagi kilométereket, a szakasz vége azonban megtréfálta a Scania-triót, akik így a monstrumok között a 6. helyen fejezték be a napi penzumot.

Amikor csak tehetik, a leghosszabb afrikai tereprali-futam szervezői igyekeznek próbára tenni a versenyzőket. Különösen igaz ez a mostani viadalra, amely a tizedik a sorban, így amivel csak lehet, megpróbálják emlékezetessé varázsolni: a második szakaszt például azzal, hogy a verseny történelme során első ízben írtak elő olyan napi penzumot, amely magában foglalta Marokkó két legendás dűnesorát, Merzougát és Cheggagát. A 443 kilométeres, Dar Kaoura és Agdal közötti szakasz mindent megadott, amit a tereprali megadhat – olvasható a dunaszentbenedeki egység közleményében.

Kovács Miklós és két állandó társa, Czeglédi Péter navigátor és Ács László fedélzeti szerelő a nyitónapon remekelt, és ezúttal is közel álltak ahhoz, hogy nagyot alakítsanak a minden eddiginél népesebb, 12 egységet felvonultató felvonultató kamionos mezőnyben.

„Túlzás nélkül mondom, hogy a harmadik ellenőrzőpontig minden tökéletesen alakult. Utolértük az egyik ellenfelünket, az egyik De Rooy-Ivecót, Van Ginkelt, akinek műszaki problémája volt, így a kamionok között a második helyen haladtunk. Ezt követte az utolsó, nagyjából 30 kilométeres dűnesor, ahol minden egészen jól alakult, mentünk mint az őrültek, és élveztük is. Péter szenzációsan navigált, nem volt semmilyen gondunk, de sajnos olyan 40 kilométerrel a cél előtt vétettem egy hibát, túl bátran mentem fel az egyik dűnére és fennakadtunk a tetején. El kellett volna engednem a gázt, hogy visszatolassunk, viszont én inkább beletapostam, abban reménykedve, hogy hátha átmegy, de sajnos nem sikerült. Ennek az lett a vége, hogy közel két órán át ásnunk kellett és többen is elmentek mellettünk, így visszaestünk” – idézte fel a nap történéseit Kovács Miklós, miután a 7 óra 15 perces idővel a kamionos kategória 6. helyén teljesítették a szakaszt.

A monstrumok kategóriájának összetettjében a 3. helyről a 6. pozícióba visszacsúszó gárda versenyzője arról is beszámolt, hogy a táv megviselte a Scania Qualisport Torpedo versenykamiont is: „A szakasz nehézségét jól mutatja, hogy volt egy defektünk, eltörött az egyik rúgónk, stabilizátorkart is cserélnünk kell. Hála az égnek, ezek gyorsan orvosolható problémák, így holnap újult erővel támadhatunk, megpróbálunk odacsapni a mezőnynek” – fogalmazott Kovács.

A 2018-as Africa Eco Race egyik szenzációja az, hogy Gerard de Rooy, a Dakar-ralik kétszeres kamionos győztese az idei futamra átpártolt a fekete kontinensre, ha pedig már itt van, igyekszik le is tenni a névjegyét. Akárcsak a nyitányt, a holland Iveco-pilóta a második napot is simán nyerte: 5 óra 56 perc alatt teljesítette a távot, 42 percet verve a korábbi háromszoros győztes Tatra-fenegyerekre, Tomas Tomecekre, aki idén azzal lepte meg az Africa Eco Race nagy családját, hogy egyedül, navigátor nélkül vágott neki a távnak. A kamionos összesítésben De Rooy vezet Tomecek, valamint az MAN-nel versenyző portugál pilótanő, Elisabete Jacinto előtt.

Az autósoknál a nyitónapot nyerő tavalyi győztes, a Minivel száguldó orosz, Vlagyimir Vasziljev hozta a kötelezőt és ismét az élen zárt, megerősítve ezzel vezető pozícióját. A motorosoknál a norvég legenda, Pal Anders Ullevalseter nyerte a napi szakaszt KTM-jével: az északi ász 2 perc 22 másodpercet vert az olasz Paolo Ceccire, akitől mindössze 3 másodperccel ugyan, de átvette az összetettbeli éllovas pozícióját.

A január 14-én, a szenegáli Dakar közelében, a Rózsaszín tónál záruló, 12 szelektív szakaszból álló megmérettetés harmadik versenynapján is Marokkóban folytatódik a száguldás. A versenyzőkre Agdal és Assa között egy 400 kilométeres mért táv vár: az előrejelzés szerint a szakasz gyors, tempós lesz, elsősorban sziklákon és kiszáradt tómedrekben kanyarog majd.