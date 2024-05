A május 17-i fesztiválon a legkisebb színészpalánták csillogtathatták meg tehetségüket az óvoda falain belül. A város számos intézményéből összesen hét csoport adott elő, melyeket többek között Nemcsik Mátyás önkormányzati képviselő is nagy örömmel tekintett meg. A képviselő köszöntőjében kiemelte, hogy fontos, hogy a gyerekek már ilyen fiatalon is részt vehessenek tehetséggondozó programokon, hiszen nemcsak a lelki fejlődésre, de a személyiség fejlődésére is nagy hatással lehetnek ezek a foglalkozások.

Varázshegy Fesztivált rendeztek Kecskeméten

Fotó: Orosz Fanni

A fiatal tehetségeket Csizmadia Ilona, a Hírös Agóra Ifjúsági Otthonának programszervezője, Mészáros Katalin, a Lánchíd Utcai Sport Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, valamint Vörös Enikő, a Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda tanító, dráma- és mesterpedagógusa értékelte a színes előadásokkal teli napon.