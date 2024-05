Nem a két kecskeméti csapat tavasza volt az idei, a hazai SC Hírös-Ép az idei tavaszon mindössze egy pontot szerzett, a vendég Kecskeméti LC pedig négyet. Leginkább alsóházi rangadónak lehetett volna minősíteni ezt a mérkőzést, ám mivel két városi rivális találkozott, járt a találkozónak a derbi minősítés. Aztán hamar kiderült, hogy a két csapat hozzáállása alapján is jár a derbi megnevezés. A mérkőzés elején a Kecskeméti LC irányított, sikerrel, a 12. percben ugyanis a vezetést is megszerezték. Fleig indította a jobb oldalon Bessenyeit, ő lefutott az alapvonalig, a 16-os és az alapvonal találkozásától visszagurított a 11-es pont tájékára, az érkező Major higgadtan lőtt középről a bal alsó sarokba, 0–1. Körülbelül az ivószünetig maradt a KLC-fölény, azt követően átvette az irányítást a hazai gárda, a haza dominancia azonban helyzetekben nem, csak néhány, veszéllyel csak kecsegtető, de veszélyt nem okozó pontrúgásokban mutatkozott meg.

A Kecskeméti LC az SC Hírös-Ép elleni mérkőzés ivószünetében

Fotó: Vincze Miklós

A második félidőben Parázs került helyzetbe, a vendégvédők fellökték a 16-oson belül, 11-es. Maczelka a jobb alsó sarokba lőtt, 1–1. Az 57. percben Horváth került nagy helyzetbe, a bal oldalról kapott egy remek indítást, rávezethette a vendég kapusra, Bogdánra a labdát, azonban a jobb alsó sarok mellé gurított. Az akarásra egyik oldalon sem lehetett panasz, mindkét fél mindent elkövetett a győzelem megszerzése érdekében. A 67. percben Horváth betörését és passzát követően alakult ki nagy hazai ziccer, Bogdán két próbálkozást is szépen hárított. A 69. percben Bessenyei kapott remek labdát, egy jó csellel ziccerbe játszotta magát, Palatinus fellökte, ez is 11-es. Pintyi állt a labda mögé, és higgadtan a bal fölső sarokba helyezett, 1–2. A 74. percben egy Nemesvári-szólót követően Horváth került helyzetbe, de a balról, éles szögből leadott lövése elsuhant a hosszú sarok mellett. Kisvártatva Szabó Szabolcs küldött meg előre egy igazi tért ölelő indítást, meg is találta a bal szélen Majort, aki levette a labdát, majd balról, 12 méterről a hosszú sarokba bombázott, 1–3. A mérkőzést megérdemelten nyerte meg a vendégcsapat, az viszont mindkét fél érdeme, hogy az akarás és a megalkuvás nélküli küzdelem tekintetében a mérkőzés méltó lett a derbi minősítéshez.

SC Hírös-Ép

Fotó: Vincze Miklós

SC Hírös-Ép Egyesület-Kecskeméti LC 1–3 (0–1)

Kecskemét, Műkertvárosi Sportcentrum, vezette: Csire Róbert (Korsós Péter, Aradi Csaba)

SC Hírös-Ép: Nagy G. - Szász (Győrfi 60.), Palatinus, Maczelka (Szakter 77.), Balog (Pék 74.), Patvaros, Parázs, Nemesvári, Gréczi, Horváth Z., Nna nna. Vezetőedző: Nagy Krisztián.

Kecskeméti LC: Bogdán – Fleig, Katona (Kele 72.), Récsei (Kurucz 84.), Pintyi, Szabó Sz., Major (Ónodi 89.), Selmeci, Bessenyei (Domokos 94.), Terbe, Schneider (Doktor 58.). Vezetőedző: Márton Pál.

Gól: Maczelka a 47. illetve Major a 12., a 75., Pintyi a 70. percben.

Sárga lap: Nemesvári 9., Palatinus 67., Patvaros 67., Szakter 80., Horváth 82. illetve Szabó Sz. 46., Katona 72., Pintyi 86., Ónodi 93. perc.