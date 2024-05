A forgatag Basky András, Lajosmizse Város polgármesterének köszöntőjével kezdődött, majd egész nap számos fellépő szórakoztatta a nagyszámú kilátogatót. Koncertet adott Szerző Zsuzsa, az Alma együttes, Kocsis Tibor, a Kiflihajó és Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák is, valamint mások mellett fellépett a Mizsei Vadrózsák is. Délelőtt rajtolt el a Szamóca-futam a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola szervezésében, melyre gyermeket és felnőttet egyaránt több távon is vártak a szervezők. A távok teljesítése előtt Katus Attila vezette a bemelegítést.

Sikerült a magyar rekord

Fotó: Bús Csaba

Mint minden évben, idén is számos kísérő esemény várta a látogatókat. Volt kézműves vásári forgatag, ügyességi játékok, természetesen szamócavásár és látvány szamóca lekvár főzés is. Nem maradhatnak el a kézműves foglalkozások, a gyermekeknek a csillámtetoválás, az ugrálóvár, a fotófal és a népi játékok. Traktor kiállítás, és vidám kuriózumként a Piros Autók Találkozója színesítette az eseményt.

Nem lett volna teljes a forgatag a szamócalekvár-főzőverseny és a szamócás süti sütő verseny nélkül, melyek eredményhirdetését délután tartották. A lekvárfőző verseny első helyezettje a Fekete család lett Jolie lekvárjával. A sütemény sütő verseny győztese Pap-Lukács Éva lett bodzás-epres sütijével.

A régió egyik legnépszerűbb eseménye idén egy különleges attrakcióval gazdagodott, mely egyben az esemény egyik csúcspontja: Guinness rekordkísérletet láthattak a forgatag résztvevői, melynek központi eleme Magyarország legnagyobb hamburgerének elkészítése az M5Burger csapatával. Versegi Tamás, az M5 Burger tulajdonosa elmondta, hogy tavaly merült fel bennük annak vágya, hogy rekordméretű hamburgert készítsenek. Mint mondta, mindig keresik a kihívásokat, és ez a feladat az volt számukra. Az óriás burger – akármekkora is lett volna – mindenképp magyar rekord, mert nem volt még hivatalosan ilyen kísérlet. A sütés előtt mintegy 100 kiló hússal készültek a húspogácsához, a buci pedig 41 kiló volt, amit Szabi, a pék készített, plusz a feltétek. A cél 150-160 kiló volt. Versegi Tamás elmondta, hogy a készítés során sütési veszteséggel is kalkulálni kell, amikor veszít a víz- és zsírtartalmából a hús. Egyébként a burgerező kínálatában lévő legnépszerűbb terméküket, a Betyár Burgert készítették el óriás változatban, ami ugyanúgy faszenes grillen készült. A húspogácsán kívül feltétként paprikás majonézt, jégsalátát, paprikát, savanyú uborkát, hagyma lekvárt, kolbászmorzsát és 16-18 kiló füstölt házi tehénsajt került a hambiba. Versegi Tamás elmondta, hogy rengeteg munkaóra van a szervezésben, és egy főpróba már megelőzte az rekord hambi készítését.