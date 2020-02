A Vasas vendége lesz a Kécske

Vasárnap újabb nagy feladat vár a Duna Aszfalt Tiszakécske LC NB II.-es csapatára, a Tisza-partiak ugyanis Budapestre, a Vasas otthonába utaznak abban a reményben, hogy pontot, esetleg pontokat szerezzenek.

Az elmúlt hétvégén csalódást okoztak a szurkolóknak a tiszakécskei játékosok. Hazai pályán már 2–0 arányban is vezettek a Kazincbarcika ellen, ám az utolsó húsz percben olyan játékot produkáltak, ami miatt ki tudott egyenlíteni a borsodi csapat. Pedig a három pontra égetően nagy szüksége lett volna a Tisza-parti gárdának. A második hazai gólt a télen a Budapest Honvédból kölcsönbe érkezett Lukács Dániel szerezte, akinek ez volt száznegyvenhetedik találata az eddigi labdarúgó-pályafutása alatt. A labdarúgó huszonöt első osztályú bajnoki mérkőzést is játszott, azokon egy-egy alkalommal talált be, a Kisvárda és a Haladás ellen volt eredményes. A szélső támadó a több játéklehetőség reményében érkezett Tiszakécskére, és eddig mind a két tavaszi találkozón játéklehetőséget kapott Virágh Ferenc vezetőedzőtől. A Kazincbarcika ellen csapata egyik legjobbja volt, és a második félidő elején talált az ellenfél kapujába. Erre így emlékezik.

– A második félidőben, középkezdés után megindítottuk a szélen a labdát, Simi (azaz Simon Márk) szépen hozta befele, belőtte, én pedig érkeztem középen, és be tudtam lőni a kapuba.

Lukács Dániel gyors játékos, ezt a képességét ki is használta a Kazincbarcika elleni találkozón, hiszen több alkalommal is meghúzta szélen a labdát. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy jól érezte magát a pályán, a 70. percig jól is mentek, utána viszont leült a csapat, mert azt hitték, hogy megvan a meccs. Amint kiderült, ez nagy hiba volt, mert a hajrában ki tudott egyenlíteni a Kazincbarcika és végül döntetlenre hozta a találkozót. – Ezzel az egy ponttal egyáltalán nem voltunk elégedettek, mert kezünkben volt a meccs, így viszont ajándékoztunk egy pontot az ellenfelünknek. A találkozó után az öltözőben természetesen nem dicsérték meg a fiúkat. Egymás közt is megbeszélték azt, hogy mit rontottak el, mit, hogyan kellett volna csinálni annak érdekében, hogy ne egy ponttal, hanem hárommal legyenek gazdagabbak. Kiálltak egymás mellett, és egyénileg senkit sem hibáztattak azért, hogy azon a találkozón döntetlen született.

Vasárnap újabb nehéz mérkőzés következik idegenben a Vasas ellen. Ezzel kapcsolatban Lukács Dániel azt mondta, hogy ehhez a mérkőzéshez is úgy állnak hozzá, hogy csak a győzelem számít, semmi más, éppen ezért meg kell nyerni a találkozót. – Minden alkalommal átbeszéljük a következő ellenfél taktikáját, megnézzük a mérkőzéseiket videón, mondta. Lu­kács Dániel azt reméli, hogy jó mérkőzést fognak játszani a fővárosi csapattal. Ők a Vasas ellen kis csapatnak számítanak, éppen ezért bravúr kell ahhoz, hogy pontot, pontokat szerezzenek. Mivel a Vasas szeretne feljutni, mindent megtesz annak érdekében, hogy hazai környezetben győztesként hagyja el a pályát. Éppen ezért előfordulhat az, hogy a gyengébbnek mondott csapat viheti haza a három pontot. A tiszakécskei játékos hozzátette még, nagyon fontos lenne, hogy győzzenek, a három pontért utaznak a fővárosba.