A Nyugat bajnokánál az összeszokottság a siker egyik kulcsa

A megyei harmadosztályú bajnokság Nyugati csoportjában óriási versengés folyt a bajnoki címért. A főként Kalocsa környéki településekben, így szomszédvári rangadókban bővelkedő csoportban végül a Homokmégy diadalmaskodott, megvédve ezzel a tavalyi bajnoki címét. Kerekes Krisztián, a csapat játékos-edzője – és nem mellékesen 26 góllal gólkirálya – tekintett vissza a bajnoki évre.

– Nehezebb volt az idei diadal, mint a tavalyi?

– Igen, mert szorosabb volt a versenyfutás. Miután a korábban három éven át egyeduralkodó Géderlak fölment a megye kettőbe, a 2018/19-es szezon elején minden csapat tudta, hogy több esélye nyílt a bajnoki cím elnyerésére, és próbáltak felnőni a feladathoz. Emiatt volt az idén még nehezebb bajnokságot nyerni, mint tavaly.

– Hogyan értékeled az idei esztendőt?

– A nyári alapozásunk jól sikerült, az edzéslátogatottság is jó volt. Az őszi szezonban hoztuk a kötelezőket, bár persze voltak sérülések és egyéb problémák, és emiatt egyszer sem tudtunk úgy fölállni, ahogy én szerettem volna, de így sem voltam elégedetlen. Hacsak azzal nem, hogy csak hetente egyszer tudtunk edzeni. A téli felkészülésünk is jól sikerült, és a tavasz során sorsdöntő volt, hogy a csapatom a legfontosabb tétmeccseken ismét hozta azt, amit kell.

– Kik voltak a húzóemberek?

– Nem szeretnék senkit sem kiemelni. Senki sem képes állandóan magas színvonalon teljesíteni, így nálunk is mindenkinek hullámzott a teljesítménye, ám a végeredményt tekintve mindenki beleadta a sikerbe a magáét, hiszen mindig volt, aki húzza a szekeret. Ha nehéz ellenfél jött, mindegyikük ellen sikerült helytállnunk, és ezt annak tudom be, hogy már évek óta együtt vagyunk. A kapustól a csatárposztig mindenkire szükség volt a siker eléréséhez.

A Homokmégy eredményei az elmúlt években

2018/19: 1. hely

2017/18: 1. hely

2016/17: 2. hely

2015/16: 2. hely

2014/15: 2. hely

2013/14: 1. hely

2012/13: 3. hely

2011/12: 12. hely

– A megye három Nyugati csoportjában párját ritkítóan sok a szomszédvári rangadó. A Homokmégynek kik a fő riválisai?

– Nálunk valóban szinte az egész bajnokság szomszédvári rangadó, derbikben nincs hiány. Ráadásul ott van például az Apostag, amelyik földrajzilag nem közeli település, ám az ellenük vívott meccsek a tabellán elfoglalt helyezésből kifolyólag lettek rangadók. Egyébként az Uszód és Bátya a két fő ősi riválisunk, velük játsszuk azokat a derbit, amelyen létkérdés a győzelem.

– Volt-e olyan meccs, amit a legszívesebben kitörölnél az emlékezetedből?

– Sajnos igen, amikor Apostagon kikaptunk 6–1-re. Az után a találkozó után nagyon mérges voltam mindenkire, önmagamat is beleértve. Minek tagadnám, szinte egy buliból estünk be a meccsre – nem szó szerint, de aznap reggel hat óra tájban tértünk haza –, ráadásul sérülések miatt kevesen is voltunk. Lehetett volna még csúnyább is a vége, de azért az a 6–1 is nagy pofon volt, és talán kapóra is jött abban a tekintetben, hogy mindannyian elgondolkodhattunk azon, hogy a focit még a megye háromban sem szabad félvállról venni. Így nem lehet meccsre kiállni, főleg nem egy Apostag ellen. De nem tagadom, hogy volt ilyen, ezek is mi vagyunk.

– Melyik volt a legemlékezetesebb mérkőzés?

– Az Apostag elleni tavaszi hazai visszavágónk. Az volt a bajnokságban az utolsó fellépésünk, és sikerült 5–0-ra győznünk. A Foktő kizárása miatt az utolsó fordulóban mi már szabadnaposak voltunk, és tudtuk, hogy az egy pont előnyünket csak győzelemmel tudjuk megőrizni. A rangadó előtt rövid szózatot intéztem a csapathoz. Tudta mindenki, hogy mi a tét, de azért emlékeztettem a srácokat, hogy nincs szebb, mint hazai pályán egy hatpontos rangadót megnyerni jó játékkal és szép gólokkal, ráadásul azzal megnyeri a bajnokságot. Sikerült is revansot vennünk az őszi 6–1-ért, és behúztuk a bajnoki címet.

– Együtt marad a keret?

– Vannak távozóink. Antóni Dávid visszaigazolt Bátyára, Greksa Dávid elment Benedekre. Már kezdtünk aggódni, hogy mi lesz, ha túl kevesen maradunk, de végül remekül sikerült igazolnunk. Két fiatal srác érkezett Kalocsáról, Borka Norman és Pirisi Raul személyében, egy rutinosabb játékos, Tokaji László a Kiskőrös II-ből, és Szvétek Balázst átcsábítottuk Szakmárral. Szükség esetén pedig Gillich Patrik is pályára lép.

– Mi a célkitűzés?

– A zárvacsorán azzal búcsúztunk, hogy nem lesz kikötés, hogy mondjuk az első háromban vagy az első ötben kellene végeznünk. Abban maradtunk, hogy próbálunk erősíteni, frissíteni, mert öt-hat év után azért egy-két személlyel muszáj. Ez összejött. De így sem jelöltük meg célként a dobogót, ugyanakkor ez a csapat össze van érve annyira, hogy egy-két érkezővel újra meg tudja nyerni a bajnokságot. Szép lenne, ha összejönne a triplázás. Följebb lépésben nem gondolkodunk, az ahhoz szükséges utánpótláscsapatokat egy kis falu nem tud kiállítani. Pedig szívesen kipróbálnánk magunkat egy szinttel följebb.

– Milyen nézőszámok vannak felétek?

– Vannak jobb és rosszabb napok. Idegenbe is elkísér minket egy jó harmincfős tábor, és hazai pályán is kiállnak mellettünk. Persze ha nem hozzuk a kötelezőt, vagy nem rúgunk elég sok gólt, vagy akár elég szép gólokat hamar, bizony kapjuk a kritikát. Ezzel együtt persze kiváló a kapcsolatunk a szurkolóinkkal. De nem csak a mi szurkolóink járnak a meccseinkre, nem ritkán Kalocsáról, Kalocsa környékéről is járnak ide, hiszen sok semleges is kíváncsi többek között az Uszód, a Dunapataj, a Bátya elleni rangadónkra, és korábban a Géderlak elleni derbiken rangadónkon voltak vagy négy-ötszázan. E tekintetben nem kell tehát szégyenkeznünk. Ennyiből sajnálom is, hogy fölment a Géderlak.