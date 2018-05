A megyei I. osztály bajnoka a Kecskeméti LC

A hátralévő mérkőzésektől függetlenül, már megnyerte a megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságot a Kecskeméti LC csapata. Húsz mérkőzésből mindegyiken győztesként hagyta el a pályát, és imponáló a gólaránya is 101-et rúgtak 10-et kaptak.

A 20. fordulóban a Kiskunfélegyházi HTK csapatához utaztak, és már az első percben megszerezték a vezetést. Valkai ért kézzel a labdához a tizenhatos sarkánál. A szabadrúgást Farkas rúgta a kapuba 1–0. Az első félidő kiegyenlített játékot hozott. A második félidőben magához ragadta a kezdeményezést a Kiskunfélegyháza és több veszélyes támadást is vezetett. Az 55. percben Marsa révén egyenlítettek is. Ezt követően még izgalmasabb lett a játék. A hazaiak mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy maguk javára fordítsák a mérkőzést, de nem sikerült. A csereként beállt Vladul Stefan először a 82. (1–2), majd pedig a 92. percben (1–3) talált a kiskunfélegyházi kapuba. Ez azt is jelentette, hogy nem csak a mérkőzést, de a bajnokságot is megnyerte a Kecskeméti LC.