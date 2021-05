Lehmann Csongor: Tokió jó lett volna, de Párizs a fő célom

A magyar váltó Lisszabonban lemaradt az olimpiai csapatkvótáról.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsány Ferenc miniszterelnökként még lelkesedett Kínáért

A tokiói olimpiáról lemaradt, viszont a 2024-es, párizsi ötkarikás játékokra már komoly célokkal utazna a triatlonos Lehmann Csongor, aki kilenc nappal ezelőtt kerékpárral nagyot bukott a vegyes váltók olimpiai pótkvalifikációs versenyén.

A junior világbajnok, U23-as vb-ezüstérmes triatlonos a lisszaboni versenybalesete után – amely a magyar váltó kiesését jelentette – a kórházat is megjárta, ahol össze kellett varrni a legsúlyosabban sérült testrészét, a könyökét. Ennek ellenére szombaton már tagja volt a klubcsapat országos bajnokságon hazai pályán győztes tiszaújvárosi együttesnek.

A magyar váltó Lisszabonban lemaradt az olimpiai csapatkvótáról – ehhez az első három között kellett volna végeznie -, pedig Lehmann Csongor a dobogós helyezés esetén reménykedhetett volna a tokiói részvételben, ha az egyéni kvalifikációs rangsorban jelenleg ötkarikás részvételt érő helyen álló Tóth Tamásnak, valamint Faldum Gábornak ez nem jön össze.

„Úgy voltam a váltóval, hogy nincs veszítenivalóm, viszont nagyot nyerhetek rajta. És azt sem értem volna meg csalódásként, ha sikerül kvótát szereznünk, de mégsem én utazhatok, hanem az, aki az egyéni rangsorban jut kvalifikációhoz. Kiharcolták, megdolgoztak érte, menjenek. Én nem az ő helyükre pályáztam, csupán egy esélyt kaptam, ami aztán elszállt. Mondjuk amekkora hátrányunk volt már a bukásomnál, még az sem kizárt, hogy leköröztek volna minket, és amiatt esünk ki a versenyből” – nyilatkozta a tiszaújvárosiak 22 éves triatlonosa.

Felidézte: a rendkívül erős lisszaboni mezőnyben a siker érdekében kénytelenek voltak kockáztatni, ami nem jött be.

Lehmann Csongor elmondta: a férfiak másnapi vk-viadalán nézőként azt látta, hogy azok diktálják a tempót, és vannak ott a közvetlen élmezőnyben, az első négy-öt között, akikkel nagy harcot szokott vívni, egy héttel korábban pedig a caorlei Európa Kupa-futamon – melyet megnyert – maga mögé utasította őket.

„Miután tavaly is volt már lehetőségem felnőtt elitmezőnyben megméretni magam, azt látom, hogy fel tudom venni akár a legjobbak tempóját is. Sajnálom Tokiót, mert egy újabb nagyszerű rutinszerzési, gyakorlási lehetőség lett volna számomra, és az ötkarikás játékok semmi máshoz nem hasonlítható ízét is megtapasztalhattam volna, de igazából nekem a párizsi olimpia van a célkeresztben.

Addig kell még tovább fejlődnöm, mert ott már nemcsak egyszerűen ott akarok lenni a mezőnyben, hanem komoly terveim vannak. Egyéniben mindenképpen, de reményeim szerint a vegyes váltóban is” – mondta.

Jövő héten, Leedsben a világbajnoki sorozat egyik versenyét rendezik meg, amelynek elit mezőnyébe – visszalépéseknek köszönhetően – Lehmann Csongor is bekerült a népes várólistáról. A fiatal triatlonos elmondta: továbbra is jó formában érzi magát, és nagyon várja a részvételt, hogy kiderüljön, jelen pillanatban ilyen komoly téttel bíró, éles versenyen hol a helye a nemzetközi élmezőny tagjai között.

Ebben lesz az ő, valamint a magyar szövetség segítségére az a szponzori szerződés, melyet vasárnap kötött a szervezet az év első utánpótlás ranglista versenyén az E.ON Hungária Csoporttal. A megállapodás értelmében a felek meghosszabbították a tavaly megkezdett együttműködésüket.

Ennek keretében az energiavállalat továbbra is a szövetség utánpótlás ranglista versenysorozatának névadó szponzora lesz, valamint támogatja az utánpótlás ob-t és az elit gálaversenyt is. A cég tavaly a versenyek nélküli felkészülési időszakban is segített triatlonistákat, az idéntől pedig már három válogatott sportolót támogat kiemelten.

Bicsák Bencét, a legmagasabban jegyzett magyar versenyzőt, valamint Lehmann Csongort már tavaly is segítette, idén pedig Bragmayer Zsanett, a Team Újbuda versenyzője is csatlakozik hozzájuk.

Közülük Bicsák biztos olimpiai indulónak számít, míg az idén kiegyensúlyozottan jó formában teljesítő Bragmayer a kvalifikációs rangsorban szintén tokiói részvételt garantáló helyen áll.

Forrás: MTI