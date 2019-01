Gulácsi: pályafutásom eddigi legjobb őszi idényén vagyok túl

A kapus a magyar válogatottat irányító olasz Marco Rossiról úgy vélekedett, a szakember a kinevezése után azonnal megtalálta a közös hangot a csapattal.

Saját bevallása szerint pályafutása eddigi legjobb őszi idényén van túl Gulácsi Péter, a német labdarúgó-bajnokságban negyedik RB Leipzig magyar válogatott kapusa.

A 28 éves futballista az M1 aktuális csatornának hétfőn azt nyilatkozta, hogy a lipcsei klubvezetők által kitűzött elsőszámú cél a mostani idényre az volt, hogy az együttes a Bundesligában szerepeljen a lehető legjobban, ez pedig valamelyest az Európa-ligában nyújtott teljesítmény rovására ment.

A bajnokságban nagyon kiegyenlített a mezőny, ezt a negyedik helyet, ahol most állunk, a szezon végén is aláírnánk – mondta Gulácsi. Hozzátette, hogy a Német Kupában jó esélyük van a negyeddöntőbe jutásra, mivel a legjobb 16 között hazai közönség előtt játszanak majd a Wolfsburggal.

Úgy érzem, hogy az előző szezonhoz képest nagyon sokat léptünk előre védekezésben, az ellenfeleink jóval kevesebb gólszerzési lehetőséget tudnak kidolgozni, ez pedig kapusként nekem is sokat segít – jelentette ki Gulácsi, aki szerint azért is nagyon fontos az első négy hely valamelyikén zárni, mert az Bajnokok Ligája-szereplést jelent a következő idényre, ez pedig sem presztízs-, sem anyagi szempontból nem összehasonlítható az Európa-ligával.

Az első két helyen minden bizonnyal a Dortmund és a Bayern München végez majd, de mi még zárhatunk a dobogón, igaz, ez sem ígérkezik könnyű feladatnak – nyilatkozta a 2009-ben U20-as vb-bronzérmes kapus.

Számunkra előny lesz, hogy innentől csak heti egy mérkőzést kell játszanunk, hiszen az európai kupaporondtól búcsúztunk, így frissebb lehet a csapat minden találkozón. Bízom abban, hogy legalább 30 pontot összegyűjtünk az idény tavaszi részében is.

Gulácsi arról is beszélt, hogy az elmúlt években a most is címvédő Bayern München a téli szünet idején már hét-nyolcpontos előnnyel vezette a Bundesliga tabelláját, és az, hogy most az első Borussia Dortmund hat ponttal megelőzi a bajor sztárcsapatot, jót tett a német bajnokságnak.

A feleségemmel együtt jól érzem magam Lipcsében, a klubnál hosszú időre szóló szerződésem van, egyelőre nem gondolkodom a váltáson. Persze később bármi megtörténhet, a Liverpoolnál töltött évekre például nagyon szívesen emlékszem vissza, talán az angol bajnokság lenne az egyetlen olyan liga, amely valamikor érdekes lehetne még a számomra – mondta Gulácsi.

A kapus a magyar válogatottat irányító olasz Marco Rossiról úgy vélekedett, a szakember a kinevezése után azonnal megtalálta a közös hangot a csapattal, ráadásul a játékosok szemében is hitelesnek számított, így gördülékenyen kezdődhetett el a közös munka.

A szövetségi kapitány egyenes ember, aki mindig világosan elmondja, hogy mit vár el a csapat tagjaitól, és ha valamivel nem elégedett, akkor azt is azonnal közli. Mindig van konkrét elképzelése a válogatott játékáról, és minden részletet igyekszik méterről méterre begyakoroltatni az edzéseken – nyilatkozta Gulácsi.

A mérkőzéseket mindig a labdarúgók aktuális teljesítménye dönti el, de maximális szakmai segítséget kapnak Rossitól és stábjától – tette hozzá.

A 2020-as Európa-bajnokság selejtezősorozatáról a válogatott kapus azt mondta, nagyon lényeges az első két mérkőzésen elért eredmény, mivel március 21-én Szlovákiában lép pályára a magyar csapat, három nappal később pedig a világbajnoki ezüstérmes horvátok utaznak Budapestre.

Nagyon fontos, hogy az idegenbeli mérlegünkön javítsunk, ez lehet a kulcsa annak, hogy harcban legyünk a csoport második helyéért- jelentette ki Gulácsi.

A horvátok kiemelkednek az E csoportból, amelyben még Wales és Azerbajdzsán szerepel, de hazai közönség előtt a vb-ezüstérmes ellen is lehet esélyük a magyaroknak a pontszerzésre – mondta.

Szlovákiában a győzelem lenne számunkra a legjobb eredmény, de ha egy pontot szerzünk, akkor sem lehetünk csalódottak. Érett és jó csapatjátékkal mind a szlovákok, mind a horvátok ellen van esélyünk pontot, pontokat szerezni, ez pedig nagy lökést adhat a folytatásra – mondta Gulácsi.

Minden válogatott játékosnak plusz motivációt jelent, hogy a 2020-as Eb-n Budapesten, az új Puskás Ferenc Stadionban is rendeznek majd mérkőzéseket, így ha kijutnak a kontinenstornára, akkor két találkozót biztosan hazai pályán vívnak meg – emelte ki.

Borítókép: Gulácsi Péter, az RB Leipzig kapusa (b) és csapattársai, Lukas Klostermann (b2) és Ibrahima Konate (j), valamint Milos Veljkovic, Werder Bremen játékosa (j2) a német első osztályú labdarúgó-bajnokság 2018. december 22-i mérkőzésén Lipcsében.

