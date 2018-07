Ezüstérmet szerzett Marosi és a férfi csapat

Ezüstérmet nyert Marosi Ádám a székesfehérvári öttusa Európa-bajnokság hagyományos versenyében, melyben Demeter Bencével és Regős Gergellyel együtt csapatban is második lett.

Demeter az ötödik, Regős a 27. helyen végzett. Győzött a francia Valentin Prades, míg harmadikként a brit Joseph Choong zárt. Csapatban a franciák voltak a legjobbak, a bronzérmet pedig az ukránok harcolták ki.

Marosi a tizedik legjobb eredményt érte el a 200 méteres úszásban, a vívása azonban nagyszerűen sikerült, erős pluszban zárt, 23 ellenfelét győzte le és csak 11-től kapott ki. Ezzel ebben a számban második volt és összetettben is ebbe a pozícióba zárkózott fel. Lovaglása során csak egy akadályt vert le – a 6-osnál esett le a rúd -, így a maximálisan megszerezhető 300-ból 293 pontot szerzett és őrizte második helyét. Teljesítményét a lovaspálya melletti lelátóról lélegzetvisszafojtva figyelte a közönség, amely azután nagy tapssal jutalmazta produkcióját.

A négy lövészettel megszakított 3200 méteres futásban a 2009-ben egyéni világbajnok, 2012-ben olimpiai bronzérmes, 2013-ban Eb-győztes Marosi az első két lövészet után az élen haladt, aztán a harmadik, gyengébben sikerült sorozatát követően Prades megelőzte, negyedikre viszont – pontos célzásának köszönhetően – megint ő futott ki elsőként a lőállásból. Az utolsó 800 méteren Prades előbb befogta, elment mellette, majd Marosi előzött vissza, de a végét a francia bírta jobban.

„A riói olimpia törés volt az életemben, ez az eredmény most visszaigazolása annak, hogy jó az irány. A kudarcokból is lehet tanulni, a siker viszont megdobja az embert”

– mondta a jövő csütörtökön 34 éves Marosi, aki a vívását nagyszerűnek értékelte, úgy fogalmazott, hogy nagyon elkapta a fonalat. „A kombinált számban a harmadik lövészetem nagyon meleg volt, kellett az utolsó jó sorozat. A futás végén azt hittem, hogy nem fogja bírni a francia…” – tette hozzá, ugyanakkor hangsúlyozta: nagyon jó érzés ezüstérmesként felállni a dobogóra egy olyan versenyen, amelyen olimpiai, világ- és Európa-bajnokok, illetve érmesek voltak a mezőnyben.

Demeter úszásban még jobban teljesített, mint a selejtező során, amikor külön kiemelte, hogy idei legjobbját érte el, vívása viszont csak közepes lett: 18/16-tal 16.-ként fejezte be a második számot, így hiába volt ötödik egy szakasszal korábban, a lovaglás előtt a 11. helyre csúszott vissza. A harmadik számban sem tudott ezúttal kiemelkedőt nyújtani, a 6-ost, a 10-es C elemét és az utolsó akadályt leverte, ami 21 pontos mínuszt jelentett. Az idei világkupa-sorozatban egyéniben ezüst- és bronzérmet is begyűjtő Demeter 16. volt a kombinált szám előtt, ahonnan kiváló teljesítménnyel, az egész mezőny második legjobb kombinált eredményével küzdötte magát fel az ötödik helyre.

„Az elmúlt egy hónapban nagyon jó edzésmunkát végeztem, kiváló formában éreztem magam, nem akartam úgy befejezni a versenyt, ahogy a gyengén sikerült lovaglás után álltam. A kombinált szám közben arra koncentráltam, hogy meg fogom csinálni, de a vége már nagyon fájt” – összegzett.

Regős Gergely az úszást, a vívást és a lovaglást is a mezőny alsó harmadában zárta, a kombinált számban viszont ő is jól teljesített.

„Örülök az ezüstéremnek, bár még nem látszik rajtam.

Martinek János szövetségi kapitány azt mondta, büszke rám, remélem, rászolgálok a későbbiekben is erre a bizalomra. Első éves felnőttként a tapasztalatszerzés volt az elsődleges cél, ám én ennél többet akartam” – nyilatkozott.

A mezőny 36 helyett 35 fős volt, mert a brit James Cooke az úszás bemelegítésénél gyengének érezte magát, szédült, és a rajt előtt visszalépett.

Borítókép: A második helyezett magyar csapat tagjai, Demeter Bence (b), Regős Gergely (k) és Marosi Ádám az öttusa Európa-bajnokság férfi hagyományos csapatversenyének eredményhirdetésén a székesfehérvári Bregyó közi Regionális Atlétikai Központban 2018. július 22-én.

MTI Fotó / Kovács Tamás