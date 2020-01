A kiskőrösi kiállítás utolsó tárlatvezetését tartották

A múzeumok állandó tárlatait általában tíz évente cserélik. Kiskőrösön a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeumban huszonkét évig láthatta a közönség az épület földszintjén a kiállítást.

A három teremben látható tárlatot csütörtökön mutatta be – utoljára – felidézve korábbi történeteket Kispálné dr. Lucza Ilona. A múzeum nyugalmazott igazgatója nevéhez fűződik a tárlat, amelyet hamarosan lebontanak. A Kubinyi Ágoston program keretében, melyet Kispálné dr. Lucza Ilona pályázott meg tavaly, 22 milliót nyertek arra, hogy megújítsák a múzeumot és egy új kiállítást alakítsanak ki. Az új tematika Petőfi Sándor hét évét mutatja be. Azt a korszakot, amikor a legtöbb költeményét írta, melyek segítségével a világ legismertebb magyar költőjévé vált. A pénteken még látható régi tárlat három részből áll. Az első szoba Kiskőrös történetét mutatja be Petőfi Sándor születéséig. A második teremben a költő életét, míg a harmadik rész pedig a város szülöttjének az utóéletét mutatja be szinte napjainkig. Ezt bontják le hamarosan. Dr. Filus Erika a múzeum tavaly kinevezett igazgatója az utolsó tárlatvezetés vendégeinek elárulta, hogy várhatóan a Petőfi Szilveszter ünnepi programjának a keretében nyitják meg december 31-én az új kiállítást.