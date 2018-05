Tóbiás és Sára már két kis fekete gólyát nevel

Május 1-jén, kedden kikelt Tóbiás és Sára, a két gemenci fekete gólya első fiókája, szerdán pedig kibújt a második utód is.

Mint arról korábban beszámoltunk, idén is Tóbiás érkezett meg elsőként az országba a fekete gólyák közül március 2-án délután. Tóbiás minden bizonnyal meglepődve látta, hogy érkezésekor korábbi fészkük elég rossz állapotban volt, ráadásul vastag hóréteg fedte be. Párja, Sára néhány nappal később, március közepén érkezett meg, ezután nagy munkába kezdtek, így hamar helyreállították a téli károkat. Március 29-én már sor is került az első tojásrakásra, amelyet még három követett, így összesen négy tojás költését kezdték meg a szülők.

Az első fióka épp a munka ünnepén, május elsején látta meg a napvilágot.

Szerdán kora reggel viszont kibújt a tojásból a második utód is. Sára nagy gondossággal segített a kis gólyáknak feltörni a tojás héját, majd visszaült a fészekbe, hogy a frissen kikelt fiókák és a maradék két tojás nehogy megfázzon. A gólyák mindennapjait egyébként bárki élőben követheti a Gemenc Zrt. webkameráján keresztül. A másik két tojás is várhatóan a napokban kikel.

A Gemenci fekete gólya populáció a világ legnagyobb sűrűségű állománya

Hazánkban jelenlegi ismereteink szerint mintegy 380-420 pár fekete gólya fészkel, közülük kb. 40 pár Gemencben. Az itteni populáció a világ legnagyobb sűrűségű fekete gólya állománya. Többségük március 15-e körül érkezik meg a Gemenci erdőbe.

Tipikus fészkelő helyei a tölgy-kőris-szil ligeterdők idős kocsányos tölgyfái. Az egyes párok területhűsége rendkívül változó. Fő táplálékuk az apró hal, béka, rovar. Az első fiókák május elején jönnek a világra. A kirepülés akár már július közepén megkezdődhet, de zömmel augusztus 10-e körül zajlik. Ezt követően néhány hetet még a fészkelőhely közelében tartózkodnak, majd útra kelnek. A fekete gólyák két fő vonulási útvonala közül az egyik a Gibraltári-szoroson, a másik a Boszporuszon vezet át.

Nyitókép: Gemenc Zrt.