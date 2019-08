Több mint 1500 versenyző érkezhet a kecskeméti gyermekolimpiára

Kevesebb mint egy év, és megkezdődnek Kecskeméten az 54. Nemzetközi Gyermek Játékok. Várhatóan nyolcvan külföldi városból – negyven-ötven országból – érkeznek 12-15 éves sportolók a gyermekolimpiára, több mint másfélezren. Csütörtökön aláírták a rendezői megállapodást.

– Fontos és bölcs döntés volt, amit közösen hoztunk meg – utalt vissza a csütörtöki közgyűlésen Szemereyné Pataki Klaudia kecskeméti polgármester egy 2017 márciusában tartott képviselő-testületi szavazásra. Akkor dőlt el ugyanis, hogy Kecskemét benyújtja pályázatát a 2020-as Nemzetközi Gyermek Játékokra. 2017 decemberében aztán Torsten Rasch, az ICG (International Children’s Games) elnöke felhívta a polgármestert, hogy bejelentse, a bíráló bizottság a hírös várost választotta helyszínül, mégpedig egyöntetűen.

A gyermekolimpiának is nevezett esemény nyitánya gyorsan közeledik, már nincs egy év vissza, hiszen 2020. június 30-ától július 4-ig zajlanak majd a versenyek. Negyven-ötven ország nyolcvan városából várnak 24 fős küldöttségeket (18 fő résztvevőt, 4 edzőt, és 1-1 delegációvezetőt és kísérőt). Csütörtökön Torsten Rasch személyesen is itt volt Kecskeméten, az ICG német elnökét a szlovén alelnök, Igor Topole és a szintén német titkár, Richard Smith is elkísérte. Az apropó pedig nem volt más, mint a szervezet és az önkormányzat közötti rendezői megállapodás ünnepélyes aláírása, amelyet a polgármester és az elnök tett meg. Magasztos szavak hangzottak el a Városháza dísztermében: eszerint Kecskemét vállalja, hogy a fiataloknak szervezett sportversenyen keresztül erősíti az olimpiai mozgalom és a gyermekjátékok eszméit, népszerűsíti a fair play és a barátság szellemiségét, megteremti a barátság és a megértés egyedülálló élményét, biztosítva a nemzetközi egységet valamennyi versenyző és látogató számára. Az önkormányzatnak természetesen az is feladata – hiszen csak így van értelme az egésznek – hogy bevonja a helyi közösségeket a sportünnepbe, ösztönzi a lakosság részvételét szurkolóként és önkéntesként.

Torsten Rasch kiemelte, hogy Kecskemét olyan rendező nagyvárosokhoz csatlakozik, mint Cleveland, Taipei, Jeruzsálem vagy Celje (Magyarországon egyébként már háromszor volt gyermekolimpia, Szombathelyen 1988-ban és 2001-ben is, Sopronban pedig 1996-ban). Az ICG elnöke azt is hangsúlyozta, hogy a 12-15 éves korosztálynak ez a legmagasabb szintű versenyzési lehetőség. Kecskemét a tizenötödik alkalommal fog szerepelni, legelőször 2005-ben a testvérváros Coventry meghívására utazott ki egy csapat a hírös városból, azóta pedig mindig minden évben szerepeltek kecskeméti gyerekek.

– Kecskemétnek nagyon jó adottságai és sportlétesítményei vannak, és olyan emberek is vannak itt, akiknek a szíve a gyerekekért dobog, szeretnének valami jót tenni. Hiszem, hogy ha ez mind együtt van, csodálatos játékot tudunk szervezni. Igaz, ez nagyon sok pénzt, munkát és energiát igényel, de megéri – mondta a szervezet elnöke, megköszönve a pályázatot és az együttműködést a polgármesternek.