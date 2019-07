Táncesteket szerveznek a kecskeméti Ifjúsági Otthon mediterrán udvarában

Idén már 4. alkalommal rendezik meg a zenés táncest sorozatot a kecskeméti ifjúsági otthon mediterrán hangulatú udvarán. Öt héten át szerda esténként, 20.30 órai kezdettel indulnak a Fiesta udvar zenés-táncos estjei.

Minden alkalommal az ifjúsági otthonhoz kötődő amatőr tánccsoportok klubok, egyesületek egy-egy este házigazdái. A színvonalas táncbemutatókat tánctanítás, szabad tánc követi. Visszatérő házigazdák a Step and Go Táncklub, a Fallaway Táncegyesület, a First Step Dance Club és a Dolce Dance Salsa és Latin Tánciskola csapata. Tavaly nagy sikerrel mutatkozott be a SwingPotetos Táncegyüttes Pepita Tánc Egyesülete swing táncokkal, így az idén is találkozhatnak velük az érdeklődők a Fiesta udvar műsorában.

Első alkalommal, most szerdán latin táncestet tartottak retró partival. Nagy érdeklődés kísérte a programot. A vérpezsdítő dallamokat a Step&Go Táncklub felnőtt táncosai biztosították, volt szamba, cha-cha-cha, rumba, jive, salsa és disco-fox.

Egy hét múlva fókuszban a magyar táncmesék állnak majd, ahol a különféle stílusok keverednek. Az idén 15 éves First Step Dance Club jubileumi, egész estét betöltő különleges táncműsorában különféle stílusok és műfajok találkoznak és keverednek a magyar népzenével, népies motívumokkal.

Július 24-én időutazáson vehetnek részt az érdeklődők, lesz lambada, rocky, szamba, mambó, diszkó. Július 31-én pedig a dinamikus, vidám, improvizatív páros és szólótáncok kerülnek reflektorba a ‘20-as, ‘30-as évek Amerikájából. Végül augusztus 7-én betekintést nyújtanak a kubai és dominikai ritmusok világába.