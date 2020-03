Tanácskoztak a falu- és tanyagondnokok Szentkirályon

Közgyűlést tartott a Falugondnokok Duna–Tisza Közi Egyesülete, amely Bács-­Kiskun, Békés, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyében dolgozik, 270 falu- és tanyagondnoki szolgálatot segítve.

A megjelenteket Szabó Gellért polgármester köszöntötte, aki elmondta, hogy az egyesület nem első alkalommal tart közgyűlést a településükön. Véleménye szerint a tanácskozás kézzelfogható ismereteket ad a résztvevőknek.

A találkozó első részében a közgyűlés résztvevői tájékoztatást hallhattak a tűzvédelmi szabályok betartásáról, a lakástüzek megelőzéséről, a füstérzékelők alkalmazásáról, a tűzjelzés szabályairól, a 112-es segélyhívó szám használatáról, kéménytüzek kialakulásnak okairól, valamint a megfelelő tüzelőanyagok használatáról. – A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon működő Országos Tűzmegelőzési Bizottság fő feladata az erdő- és vegetációtüzek, lakástüzek, valamint a szén-monoxid-mérgezéssel járó káresetek csökkentése figyelemfelhívó, lakosságtájékoztató eszközökkel – mondta Pálinkás Csilla tűz­oltó őrnagy. – A feladatok hatékony megvalósításához, együttműködésben az Emberi Erőforrások Minisztérium Szociális Ügyekért Felelős Államtitkársággal közösen, tájékoztató előadásokat tartunk regionális szinten a falu- és tanyagondnokok részére. Ők azok, akik hatékonyan tájékoztatni tudják az idős, egyedülálló vagy nem megfelelő szociális körülmények között élő embereket a tűzvédelmi szabályok betartásáról. A tűzvédelmi felkészítések során átadott információs anyag közel 120 ezer emberhez juthat el segítségükkel – tette hozzá.

A közgyűlés második részében Csörszné Zelenák Katalin ügyvezető számolt be arról, hogy mi történt az elmúlt évben az egyesülettel, milyen munkát végeztek. Ezek közül kiemelte azt a pályázatot, amit közösen végeztek a Vas és Győr-Moson-Sopron megyei egyesülettel. Mivel most harmincéves a falugondnoki szolgálat, ezért egy kutatást végeztek azzal kapcsolatosan, hogy milyen volt régen és milyen állapotban van jelenleg a falugondnokság, továbbá vizsgálták az erdélyi és vajdasági szervezetek jelenlegi helyzetét is. A tanulmány eredményét hamarosan megkapják.

– A tanyapályázat keretében mindenki kérhetett piros mellényt, amit meg is kapott. Az egységes mellénnyel az egész hálózatot népszerűsítjük. Ennek a pályázatnak a keretében jelentettük meg a hírlevelünket és rendezvényeinket is – mondta az elnök. Hozzátette: korábban városokban nem dolgoztak, így Kecskeméten sem. Az idei évhez kapcsolódik az, hogy Kecskemét külterületén lehetőséget kínálnak olyan szőlők telepítésére, amit keveset kell permetezni. A felvilágosító előadások után az érdeklődők oltványokat kapnak.

Csörszné Zelenák Katalin elmondta továbbá, hogy ebben az évben is megrendezik a családi napjukat, augusztus elsején. A közgyűlés végén elbúcsúztatták a nyugdíjas falu- és tanyagondnokokat.