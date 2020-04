Szombattól csak szájmaszkban lehet vásárolni Kalocsán

Dr. Filvig Géza polgármester pénteki sajtóközleményében jelentette be, hogy szombat reggel hat órától csak szájmaszkban lehet vásárolni a kalocsai üzletekben.

Üzenetében mindenekelőtt megköszönte a lakosság megértését az eddig bevezetett korlátozások iránt, ám leszögezte: a koronavírus-járvány elleni küzdelemnek még „csak a közepén vagyunk”, hiszen „a fertőzöttek száma folyamatosan emelkedik”. Mint emlékeztetett: pont „a személyi forgalom csökkentése” miatt vannak érvényben a kijárási korlátozások, amelyeket azért kell fenntartani, hogy az emberek minél kisebb eséllyel adják át egymásnak a betegséget. Erre reagálva – és nyilván a most bevezetett helyi szabályozás előzményeként – osztott az önkormányzat mosható szájmaszkokat, „háztartásonként egy darabot”, arra az esetre, hogy „legyen mit felvenni”, ha valaki vásárlás céljával elhagyja az otthonát. Dr. Filvig felhívta rá a figyelmet: mindenképpen csak egy családtag intézze a beszerzést, a többieket arra kéri, hogy maradjanak otthon.

– Eddig 6.900 háztartásba juttattuk el a maszkokat a 7.200 háztartásból. Türelmet kérek azoktól, akik még nem kapták meg, jövő hét első felében mindenkihez eljut – jelezte a polgármester, a Kalocsán elérhető „nagyon kevés” varrókapacitással magyarázva a késést. – A szükségesség és arányosság elvét követem: a fertőzöttek számának országos növekedése miatt indokoltnak tartom, hogy 2020. április 18. napjától, reggel hat órától az üzletekbe, boltokba, szolgáltatókhoz minden lakosunk csak szájmaszkban mehessen be – húzta alá.

Dr. Filvig konkrétan kifejtette: „a zárt légterű üzlethelyiségekben” most szombattól kizárólag szájmaszkot viselő vásárlók tartózkodhatnak. Emlékeztetett: bár nem zárt helyszínről van szó, a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. ugyanezt a korlátozást rendelte el a Búzapiac téri piaccsarnokra is, ahol szintén nem lehet legalább sebészi, vagy textil szájmaszk viselése nélkül vásárolni. Közleményében megerősítette: még mindig „nagyon fontos idős honfitársaink védelme”, ezért a 65 év feletti lakosság továbbra is csak 9-12-ig járjon vásárolni, míg a fiatalabbak ezen az időintervallumon kívül intézzék a beszerzést.