Sokféle idegen tárgyat találnak az orvosok gyermekek orrában

A kisgyerekek amíg ismerkednek a környezetükkel és a saját testükkel, gyakran tekintik játéknak például gyöngyök, magvak vagy apró műanyag játékok elhelyezését az orrukba vagy a fülükbe.

Dr. Rácz Judit, a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház fül-orr-gégészeti osztályának sokat látott vezető főorvosa azt mondja, a gyermekek számára gyakorlatilag bármi alkalmas lehet arra, hogy bedugják a szagló- vagy a hallószervükbe, esetleg egy időben mindkettőbe.

– Találkoztam már olyan kisfiúval is, akinek kiszedtük az orrából az idegen testet, örültünk mindannyian, hogy gyorsan orvosoltuk a bajt, majd a gyermek felém fordult és megkérdezte: „A fülemből nem veszitek ki?” – idézte fel az emlékezetes esetet a fő­orvos.

Dr. Rácz Judit azt tanácsolja, egy nagyobb tárgyat, amit a szülő tisztán lát és biztonsággal megragadható, ki lehet venni. Minden más helyzetben a szülő tartózkodjon attól, hogy maga távolítsa el az idegen testet.

– Az otthoni gyógyító ténykedésekkel nagyon sokat lehet ártani. Például, ha a fülből kerek vagy gömb alakú tárgyakat csipesszel próbál meg kivenni az ember, az könnyedén hátrébb csúszhat és beszorulhat, ami a szakorvosok munkáját is megnehezíti. Ilyenkor általában speciális horoggal tudjuk eltávolítani, mögé nyúlunk és kivesszük – részletezte.

Az orrba rejtett tárgyak esetében óvatlan mozdulatokkal könnyen életveszélyes állapot alakulhat ki. Ebben az esetben még nagyobb bajt eredményezhet a csipesz otthoni használata, ugyanis könnyen kipattanhat a szárai közül az idegen test, ami az orrgaraton keresztül bejuthat a gégébe és az alsó légutakba, ahol fulladást okozhat.

– A szülők gyakran próbálkoznak az orrszívóval kiszippantani a tárgyat, ez segíthet, de ilyen esetben is fontos, hogy a gyereket behozzák a szakrendelőbe, mert nem lehet tudni, hogy csak egy idegen test van-e az orrban – hívta fel a figyelmet dr. Rácz Judit.

Gyakran azonban hetekig, akár hónapokig nem derül ki, hogy a gyermek elhelyezett valamit az orrában vagy a fülében. A féloldali, krónikus, akár véres vagy gennyes orrfolyás elfekvő idegen test jelenlétére utalhat, a fül esetében a hallójárati gyulladás miatt jelentkező fájdalom hívhatja fel a figyelmet erre.

– Ennek legszembetűnőbb példája, amikor egy borsószem vagy egy bab megduzzad, csírázni kezd a fülben vagy az orrban, ami feszítő fájdalmat, gyulladást okoz – mondta a főorvos.

Bogarak a fülben

A gyerekek számára – és bizo­nyára a felnőtteknek is – talán a legijesztőbb, amikor egy bogár kerül a fülükbe. Minél kisebb a gyermek, annál valószínűbb, hogy nem derül ki azonnal, mi történt. A legkisebbeknél, akik még nem beszélnek, árulkodó jel, ha a füléhez kapkod, nyűgös, ijedt. – Láttunk már molylepkét, fülbemászót és hangyát is emberek fülében. Nagyon kellemetlen érzés, amikor egy élőlény a dobhártyán elkezd kapirgálni. Azt tanácsolom a szülőknek, hogy ilyen esetben is – az otthoni próbálkozás helyett – forduljanak szakemberhez – mondta dr. Rácz Judit.