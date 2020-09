Rohamosan terjed a vírus Bács-Kiskun megyében is

Rohamosan emelkedik a koronavírussal fertőzöttek száma Bács-Kiskun megyében is.

A péntek reggeli hivatalos tájékoztatóból kiderül, hogy minden eddigi rekordot megdöntve, huszonnégy óra alatt 34 fővel emelkedett a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma a megyében. Arról nincsenek információk, hogy hogyan oszlik meg a betegek száma Bács-Kiskun megye kórházaiban, azonban úgy tudjuk, hogy például a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház felnőtt-fertőzőépületében működő járványkórházban tegnap 19 koronavírussal fertőzött beteget ápoltak, vagyis nyolc fővel többet, mint szerdán. A járvány nyomán elhunytak száma, információink szerint, a szerdán közölt öt főről nem emelkedett tovább Kiskunhalason.

Közben a soltvadkerti polgármester a közösségi oldalon jelentette be, hogy a településükön is megjelent a koronavírus most terjedő változata. Arra szólította fel a város lakóit, hogy amennyiben koronavírusra utaló tüneteket észlelnek magukon, ne menjenek be a háziorvosi rendelőbe, hanem telefonon értesítsék a háziorvosukat, aki a megfelelő tájékoztatást fogja adni a részükre.

– Kérem önöket, hogy zárt terekben, boltokban, tömegközlekedési eszközökön, nagyobb tömegben mindenki viseljen maszkot és fokozottan figyeljünk a higiénés szabályok betartására – írta Temerini Ferenc polgármester. A soltvadkerti városházán szeptember 10-től határozatlan időre az ügyfélfogadás is szünetel.

– A polgármesteri hivatal természetesen ebben az időszakban is működik, telefonon és elektronikusan lehetőség van az ügyintézőkkel történő kapcsolattartásra. Személyes ügyfélfogadásra kizárólag előzetes, telefonos vagy írásbeli egyeztetés esetén meghatározott időpontban kerülhet sor – írta egy másik közleményben dr. Viszkók Zoltán soltvadkerti jegyző.