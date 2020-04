Pénzadományok és eszközfelajánlások is segítik a védekezést Halason

Néhány héttel ezelőtt lakossági kezdeményezésre Kiskunhalas Város Önkormányzata adományszámlát nyitott a koronavírus elleni védekezés helyi intézkedéseinek támogatására. Szerdáig a számlára beérkezett felajánlások összege meghaladta az 1,4 millió forintot – tájékoztatott szerda délután közösségi oldalán Fülöp Róbert polgármester.

A pénzadományok között van egymillió forintos utalás, százezres felajánlás és számos kisebb összegű befizetés is. Fülöp Róbert polgármester közösségi oldalán köszönetét fejezi ki az adományozók felé. A 11732064-15338806-10920002 (OTP Bank) számlaszámra továbbra is várják a felajánlásokat. Átutaláskor vagy befizetéskor a közlemény rovatba be kell írni: koronavírus elleni védekezés.

A városvezető arról is tájékoztatta a lakosságot, hogy 13658 darab mosható szájmaszk került már csomagolásra, aminek a kiosztása folyamatos. Továbbá a városban érettségiző diákok számára is biztosít szájmaszkot az önkormányzat.

A polgármester szerdai közleményében olvasható még, hogy a Kiskunhalasi Semmelweis Kórház Szegedi Tudományegyetem Oktatókórházából az elmúlt 24 órában egy korábban koronavírussal diagnosztizált személy gyógyultan térhetett haza. Jelenleg egy koronavírussal fertőzött beteget ápolnak a halasi intézményben. Az önkormányzatnak továbbra sincs tudomása kórházban fekvő, kiskunhalasi fertőzöttről.

A pénzadományok mellett a város koronavírus elleni védekezését nagy mértékben segítik a halasi kórházhoz folyamatosan érkező felajánlások is.

Legutóbb 5 darab EKG készüléket adományozott a halasi járványkórháznak az Innomed Medical Kft., a magyar orvostechnikai ipar zászlóshajója a Biotronik Hungary Kft. együttműködésében. Az eszközöket a nem régiben kialakított Légúti SBO rendelőkben fogják használni – tudatta szerdán dr. Szepesvári Szabolcs főigazgató közösségi oldalán. Az eszközöket Dévényi Erika, az Innomed Medical Kft. vezérigazgatója és Dr. Jakus László, a Biotronik Kft. ügyvezető igazgatója adta át a főigazgatónak.