Nosztalgiával emlékeznek olvasóink a régi szép időkre

Egy újabb különleges összeállítást készítettünk olvasóink által beküldött, régi, családi, kedves fotókból.

Ha önnek is van olyan képe, amely valamiért emlékezetes és szívesen megmutatná másoknak is, ossza meg velünk! Fontos, hogy olyan felvételről legyen szó, amely 2000 előtt készült. A képhez rövid leírást is kérünk: kiket vagy mit ábrázol, hol és mikor készült.

A fényképet elküldheti postai úton: Petőfi Népe szerkesztősége, 6000 Kecskemét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] címre. Mottó: Fényképes múltidéző (a postai úton érkezett fotókat felhasználás után visszaküldjük). A megjelenése ingyenes. Előre is köszönjük!

Ötven év

Kecelen Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus örömmel talált rá erre a fényképre a gyűjteményében, mely gyermekkora falujára, Borotára emlékezteti. E kedves községben 2000-ben járt az 50 éves osztálytalálkozóján. Olvasónk az álló sorban balról a harmadik. A sor elején áll Kovács Béláné Marika főszervező. A találkozó fantasztikus hangulatban telt el, az öregdiákok örömmel idézték fel együtt a régi szép iskolás emlékeket.

Balatoni nyár

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár egy régi nyári felvétellel nosztalgiázna. 1973-ban az ágasegyházi tanulók Balatonszárszóra kirándultak. A vízparti településen a Szóládi-úti Általános Iskolában működött az önálló tábor. Több éven keresztül táboroztak ott az ágasegyházi diákok, nagy-nagy örömmel. Olvasónk ma is hálás szívvel gondol vissza a néhai Ázsóth Tamás iskolaigazgatóra, aki lehetővé tette mindezt.

Hetven év

Kecskeméten Horák Béla édesapjára emlékezne ezzel a régi családi fotóval. Horák Jenő jogakadémiai tanárt 70 évvel ezelőtt, 1951. augusztus 28-án végezték ki. A negyvenes években tevékenyen részt vállalt Kecskemét város közéletében. 1950 decemberében hurcolták el, Budapesten tartották fogva. Államellenes szervezkedésért koncepciós perbe fogták, majd halálra ítélték. Családja a rendszerváltásig hivatalosan nem értesült sorsáról. Emléktáblája megtalálható Kecskeméten, az Ókollégium II. emeletén, tavaly pedig utcát neveztek el róla. Olvasónk emlékét ma is a szívében őrzi.

Díszszázad

Kecskeméten Nemes Antal nyugállományú alezredes a napokban ünnepelte 95. születésnapját. Gyűjteményében sok katonaélethez kapcsolódó felvétel található. 1948-ban vonult be katoná­nak, több helyen dolgozott, mielőtt 1959-ben Kecskemétre került. Ez a fotó 1950. június 16-án készült. A Komárom helyőrségben az 1. honvéd utász-műszaki zászlóalj csapatzászlót kapott a szőnyi kőolaj-finomító közösségétől. Ezt az eseményt örökítette meg a fotó.

Lovas szán

Ballószögről, Gáspár Dávid jóvoltából mutatjuk be Balogh Mihály fényképét. Köncsögpusztán az 1990-es években meghatározó szerepet töltött be a turizmus. A Melegedőnek is nevezett tanyasi vendéglátó egység színes programmal várta a hazai és a külföldi turistákat, csikósbemutatóval, népzenével és régi magyar ételekkel. Balogh Mihály az ott játszó zenészek egyike volt. Ez a fotó ázsiai vendégekről készült. A turisták nagyon élvezték a lovasszánozást, mivel ritkán láttak korábban havat.

Születésnaposok

Kecskemétről Sebestyén Imréné András Etelka és férje, Sebestyén Imre két születésnaposnak szeretne kedvezni ezzel az 1989-es felvétellel, hogy felidézzék a régi szép emlékeket. Etelka szüleinek, vitéz András Pál és Szudár Anasztázia 50. házassági évfordulóján készült a fotó Dusnokon, melyen az ünnepeltek a hét gyermekük körében láthatók. Sajnos ma már csak négy gyermek él. Ifj. András Pál (balról) a napokban ünnepelte 66., Koprivanacz Mihályné András Eszter (középen) pedig nemrég töltötte be a 80. születésnapját.

