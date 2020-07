Nem kellett egy hét sem a szökött rab elfogásához és elítéléséhez

Már ítélet is született a múlt szombaton az állampusztai börtönből megszökött rab ügyében: egy év tíz hónap börtönt kapott, és a bíróság elrendelte két korábbi felfüggesztett szabadságvesztése letöltését is. 2017-ben két elítélt tűnt el a bv-intézetből, őket gyorsan megtalálták, tíz éve viszont sokáig kerestek egy szökevényt.

A többszörösen büntetett előéletű S. Sándor februárban kezdte letölteni végrehajtandó börtönbüntetését az állampusztai börtönben. A 39 éves férfi a börtön külső munkaterületén, egy lovászatban dolgozott, elektronikus nyomkövető eszközt is kellett viselnie. Július 4-én, szombat éjjel azonban a lovászatban levágta a lábáról a nyomkövetőt, majd megszökött a büntetés-végrehajtási intézetből és a környéken bujkálva szegedi otthonába indult. Szökésekor rabruhát viselt – mondta el dr. Schmidt Gábor, a megyei főügyészség szóvivője.

Hétfőn délelőtt egy környékbeli szálláshelyre ment. A regisztrációs nyomtatványt álnéven töltötte ki és hamis személyi adatokat adott meg: információink szerint Farkas Zoltánként jelentkezett be a szálló recepciósánál. Szerdán délelőtt a szálláshelyen a solti rendőrök elfogták, majd visszaszállították az állampusztai börtönbe.

A Kalocsai Járási Ügyészség a rabot fogolyszökés bűntette és hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt már pénteken bíróság elé állította. A Kalocsai Járásbíróság a váddal egyezően bűnösnek mondta ki a visszaeső vádlottat és 1 év 10 hónap év végrehajtandó börtönbüntetésre, valamint 2 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Dr. Schmidt Gábor hozzátette: a férfinak volt két felfüggesztett börtönbüntetése és feltételes szabadság hatálya alatt állt, ezeknek a korábbi szabadságvesztéseknek a letöltését is elrendelte a bíró, megállapítva, hogy kiszabott börtönbüntetésből nem bocsátható feltételes szabadságra. Az ítélet jogerős, ellene senki sem fellebbezett.

Nem ez az első szökés Állampusztáról

Az állampusztai börtönből az elmúlt években több rab is megszökött. 2017 márciusában egy akkor 52 éves elítélt a solti részleg juhászatában dolgozott, majd úgy döntött, hogy hazamegy, ezért gyalog Solt irányába indult. A szökés észlelése után körözést adtak ki és azonnal megkezdték a felkutatását. Még aznap este meg is találták a férfit, aki Újsolt külterületén, a Kígyósi csatorna nádasában bújt el. Ő egy év két hónap végrehajtandó börtönt kapott – plusz neki is elrendelték korábbi felfüggesztett börtönbüntetése letöltését.

Mindössze 46 nap volt hátra annak a fiatal férfinak a büntetéséből, aki ugyancsak 2017-ben, júliusban oldott kereket, vagyis engedély nélkül eltávozott a börtön melletti sertéstelepről. Másnap az akasztói körzeti megbízottnak szólt egy ismerőse, hogy látta a rabruhát viselő, mezítlábas férfit. Baltás Tamás főtörzsőrmester éppen szabadnapos volt, de azonnal kerékpárra pattant és a megjelölt helyre ment, ahol megtalálta és igazoltatás után elfogta a szökevényt.

2009 szeptemberében is megszökött egy elítélt az állampusztai börtön korhányi üzeméből, őt csak több mint fél évvel később, 2010 áprilisában tudták elfogni célkörözés utána rendőrök Hetényegyházán.