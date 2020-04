Minden szociális dolgozó vírustesztje negatív lett Félegyházán

Valamennyi teszteredmény negatív lett a kiskunfélegyházi szociális intézményekben végzett koronavírus-szűrés során – adta hírül legfrissebb tájékoztatójában Csányi József, polgármester.

Mint ahogy közösségi oldalán írja, az elmúlt napokban az önkormányzat által beszerzett vírustesztekkel elvégezték a szűréseket a két idősek otthonában, a hajléktalanszállón és a családok átmeneti otthonában szolgálatot teljesítő munkatársakon, ugyanakkor két esetben államilag biztosított szűrést is elvégeztek, melyek mind negatív eredményt mutattak. A polgármester arról is beszámolt, hogy a két idősek otthonát a járvány magyarországi megjelenésével egyidejűleg hermetikusan lezárták, oda csak a szakdolgozók léphetnek be a biztonsági előírások betartása mellett. Az intézményeket pedig folyamatosan fertőtlenítik. A Kormányhivatal minden héten ellenőrzi a működésüket. Elmondható, hogy az idősek és az ellátottak biztonságban vannak – hangsúlyozta a polgármester.

A tájékoztatóból az is kiderül, hogy Félegyházán – a régió minden településéhez hasonlóan – a szolgáltató a veszélyhelyzetre tekintettel felfüggesztette a hulladékudvar működését. Ugyanakkor a felgyői hulladéklerakóban a szolgáltató április 27-től minden munkanap reggel 8-14.30-ig biztosítja a hulladék lerakását legfeljebb 300 kg súlyhatárig. A lerakás feltételei megegyeznek a félegyházi hulladékudvarban alkalmazott feltételekkel.

Csányi József arra is felhívja a figyelmet, hogy szigorítottak a pénteki piacok szabályain. Azt kéri a 65 év felettiektől, hogy 9 óra előtt ne menjenek a piachoz, mert a szabályszegőket a rendőrség elküldi a főbejárat környékéről és az eddigi figyelmeztetések mellett bírságolást is alkalmazni fognak. Természetesen 9 óra után a piacra való bejutás nem lesz korlátozva a 65 év felettieknek. Az árusoknak továbbra is kötelező a maszk és a kesztyű viselése, és a vásárlókat is arra kéri a városvezető, hogy önkéntes alapon használják a védőmaszkot, aki ezzel nem rendelkezik, annak a főbejáratnál biztosítanak. Csányi József azt is kéri, hogy csak a vásárlás idejére tartózkodjon mindenki a piac területén, a beszélgetéseket ezúttal mellőzzék.

A polgármester tájékoztatójából az is kiderül, hogy eddig tizenhétezer maszkot osztottak szét a lakosság között. A varrás és a kiosztás folyamatos. Az Egészségközpontban felállított elosztóhelyről hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken 9-13 óráig a háztartásonként 2 maszkot továbbra is korhatár nélkül lehet elvinni. A mozgáskorlátozottak, nehezen mozgók részére továbbra is házhozszállítják a maszkokat. Az igényeket a [email protected] címre vagy a 76/562-030 és a 76/562-003-as telefonszámra várják.