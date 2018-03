Lerakták az új óvoda alapkövét Petőfiszálláson

Új, három csoportszobás, tornatermes, közel 700 négyzetméteres óvoda épül a község központjában még idén. A beruházásra 145 millió forint állami támogatást nyert a helyi önkormányzat.

Az új Csicsergő óvoda alapkövét – amelybe egy időkapszulát is rejtettek – csütörtökön délután ünnepélyes keretek között rakta le Kőrös Anikó óvodavezető, Lezsák Sándor a térség országgyűlési képviselője, Szász János polgármester, Balla Barnabás plébános és az óvodások közösen. A korszerű óvodát még idén ősszel birtokba vehetik a gyerekek.

Az új óvoda építése mellett több érv is szólt a településen. Az egyik, hogy a jelenlegi viszonylag messze, a község szélén található. A másik pedig, hogy a gyerekek kinőtték az óvodát, hiszen folyamatosan emelkedik a településen a gyermeklétszám. Az 1600 lelkes település az elmúlt évek alatt mintegy ötven személlyel gyarapodott. Évente átlagosan 15 gyermek születik, ugyanakkor az elszármazottak közül is sok család költözik vissza. Ez köszönhető az önkormányzat csábító népességmegtartó politikájának. Az elmúlt években több elhagyott ingatlant is megvásároltak, melyeket a felújítás után jelképes összegért adnak bérbe a visszaköltőző családoknak, vagy éppen a rászoruló helybelieknek. A betelepülő új családoknak is köszönhető, hogy 65 óvodás és 110 iskolás jár jelenleg a helyi intézményekbe.