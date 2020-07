Lerakták az új bölcsőde alapkövét Jászszentlászlón

Ünnepélyes keretek között helyezték el az új, összesen 26 gyermeket fogadó bölcsőde alapkövét a Szent László Óvoda udvarán csütörtökön. A beruházás megvalósítására 151 millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a település a megyei területfejlesztési forrásból.

A tervek szerint jövő év őszén már az új intézményben fogadhatják a gyermekeket – hangzott el a csütörtöki ünnepségen. Nagy András, polgármester elmondta, 2017-ben fogalmazódott meg a bölcsőde építésének gondolata, amely hamarosan kézzelfoghatóvá válik. Köszönhető ez többek között Lezsák Sándornak, a térség országgyűlési képviselőjének, Rideg Lászlónak, a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat elnökének és Lenkei Róbertnek, a megyei közgyűlés tagjának, akik segítségükkel átlendítették az önkormányzatot a kezdeti nehézségeken. Nagy András örömmel számolt be arról is, hogy az elmúlt napokban harminc önkéntes, szülők, dolgozók fogtak össze és társadalmi munkában elvégezték a tereprendezést az építkezési területen. Ez is arra mutat rá, hogy összefogással szinte minden lehetséges – hangsúlyozta a polgármester, aki azt is hozzátette, Jászszentlászlón olyan emberek laknak, akik hiszen a település jövőjében.

Rideg László, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés elnöke azokról a pozitív változásokról beszélt, melyek indokolják a bölcsődék építését. Szólt arról, hogy jelentősen nőtt hazánkban a házasságkötések száma, ugyanakkor csökkent a válásoké, ezzel párhuzamosan pedig nőtt a születések száma. Beszámolt arról, hogy az elmúlt év során több mint ötmilliárd forintot kapott Bács-Kiskun megye bölcsődék építésére és az idei évben további egymilliárd forintot tudnak kiosztani nyertes bölcsődei pályázatokra a megye területén.