Lengyel delegációt fogadtak a Wojtyla-házban

A Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesületének delegációja látogatott el csütörtökön a Karol Wojtyla Lengyel–Magyar Barátság Házába, Zdzislawa Molnárné Sagun elnök asszony vezetésével. A kapcsolat nem új, hiszen a wojtylások már korábban is találkoztak a Budapesten székelő egyházi szervezet tagjaival.

A vendégek nem érkeztek üres kézzel, egy gyönyörű II. János Pál pápa festményt adtak át Farkas P. Józsefnek, a Wojtyla alapítójának. Ezt követően megtekintették az intézményt, a vetített képes előadás során betekintést kaphattak a sorsközösség életébe. Elsősorban olyan képeket láthattak, melyek kötődtek lengyel testvéreikhez.

Dr. Finta József, Kecskemét főplébánosa, érseki tanácsnok is részt vett a találkozón. Elmesélte, hogy milyen sok szálon kötődik a lengyel nemzethez, külön kiemelte, hogy abban a szerencsében lehetett kétszer is része, hogy egykoron találkozhatott személyesen a ma már szentté avatott II. János Pál pápával.

Az önkormányzat részéről Lévai Jánosné, az egyházügyi munkacsoport vezetője üdvözölte a vendégeket. Szólt az önkormányzat egyházi rendezvényeiről, a Wojtylával való kapcsolatáról, és azt is elárulta, nem titkolt célja, hogy sok kecskeméti fiatallal együtt zarándokútra menjenek Lengyelországba.

A delegáció képviseletében az elnök asszonyon túl a velük érkező pap is megemlékezett II. János Pál pápáról. Hangsúlyozta, a pápa mindig is azt hirdette, az ember a fontos. Örül annak, hogy Kecskemét városa és a Wojtyla-ház is így gondolkodik, és segít az elesetteken.