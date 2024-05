A elmúlt hetekben mindennap egy-egy hölgyet mutattunk be a Tündérszépek országos szépségversenyen, amelynek első körében régiónk szépségeit ismerhetik meg az olvasók. Összesen ötven lány mutathatja meg magát Bács-Kiskunban, Csongrád-Csanádban és Békésben. A szépségeket a Petőfi Népe újságunk oldalain és a baon.hu-n is láthatják olvasóink, ahol várják a szavazatokat a szépségek.

A 2022-es Tündérszépek szépségverseny döntője

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, érdemes szavazni hölgyekre, hiszen május 30-ig tartó nyereményjáték indult a napokban a Tündérszépek regionális elődöntőjének szavazói számára, akiknek minden vármegyében esélyük lesz arra, hogy egy 2 főre szóló wellnesshétvégét nyerjenek.

Jelentkezés

A versenyre egészen május 12-én 23:59-ig nevezhetnek azok a bátor hölgyek, akik úgy döntenek, próbára teszik magukat. Bács-Kiskunból az elmúlt napok során már több lányt bemutattunk, május végéig további szépségeket szeretnénk olvasóink figyelmébe ajánlani, miközben Csongrád és Békés vármegyei hölgyeket is láthatnak oldalunkon.

A regionális verseny végén hárman juthatnak be a következő fordulóba a zsűri szavazatai alapján: minden vármegyéből egy-egy lány mehet tovább az országos döntőbe. Egy hölgy pedig a kapott szívek átlaga alapján léphet a verseny következő fordulójába, ahol az ország közönségkedvencei versenyeznek majd a döntőbe jutásért.

Profi fotók készülnek a hölgyekről

Nagyon fontos tudni, hogy saját portfólióval is lehet jelentkezni, akinek tehát van már magáról az elmúlt évben készült nívós képsorozata, az azzal is nevezhet, de természetesen kérhető ingyenes portfóliófotózás is, ahol profi stáb várja a szépségeket. Ne habozz, kattints a tunderszepek.hu oldalra és nevezz be versenyünkre!