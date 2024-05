Az emléknap szombat délután megemlékezéssel kezdődött a jakabszállási temetőben, ahol a megjelenteket köszöntötte Szabó Sándor társszervező, tárogatóművész. Elmesélte, hogyan jött az ötlet az emléknap megrendezésére.

Pogány Sándor emléknapot tartottak szombaton Jakabszálláson

Fotó: Bús Csaba

Az Élet a régi Kecskeméten Facebook csoportba korábban sok kép felkerült egy idős tárogatós bácsiról, aki az 1960-80-as években ünnepnapokon, hétvégéken sokat tárogatózott Kecskemét közterületein, lakótelepein. A hozzászólásokból kiderült: nagyon sokan jó szívvel emlékeznek vissza a szívhez szóló dallamaira. A családok nemcsak aprópénzt adtak neki, hanem házi készítésű süteményekkel is kedveskedtek számára.

Szabó Sándor hozzátette: szerette volna kideríteni, ki volt az idős bácsi, aki oly szépen tárogatózott. Jöttek a különböző tippek, majd kiderült, hogy jakabszállási volt.

Az első érdemi tippet Ambrus Károly tárogatós adta, aki saját élményeit is megosztotta a megemlékezésen. Kecskeméten, a Széchenyivárosba költöztek, akkor, amikor még az utcák is homokosak voltak. Egyszer csak hallja, hogy valaki játszik tárogatón az utcán. Imádott fényképezni, azonnal leszaladt és körbefotózta. A történet akkor annyiban maradt, majd 20 év múlva ezeket a fotókat mutogatva próbálta kideríteni, ki lehet rajta. Ugyanakkor az is ott motoszkált a gondolataiban, hogy „Miért nem hívta be?”. A választ megkapta az unokatestvértől 20 év után, aki ráismert Pogány Sándorra. Elmondta: Ne bánja, magának való ember volt. Ő csak tárogatózni szeretett, de annak sose örült, ha beszéddel feltartották. Csak játszani akart.

Pogány Sándor életútját a megemlékezésen Szabóné Harkai Erika jakabszállási helytörténész mondta el a résztvevőknek, aki kikutatta a teljes történetét.

Egy saját élménnyel indította. „Nyári estéken kiültünk a tücskök ciripelését hallgatni, egyszer csak a messzeségből, a köncsögi határból felcsendült egy-egy szívmelengető dallam. Ő volt Pogány Sándor bácsi, ahogy erre mifelénk nevezték: a PIKULÁS bácsi. Sándor bácsi gyönyörűen tárogatózott.”

Életút

Ezt követően felidézte nem túl könnyű életútját. Pogány Sándor 1904. március 2-án született, az anyakönyvi bejegyzés szerint Kecskeméten. Életét rövid időn belül tragédiák sora övezte. Ötéves volt, amikor édesanyja, Pogány Lajosné Gyulai Terézia 31 évesen tüdőgümő-korban meghalt. A kor népbetegsége nem sokkal utána elvitte még három testvérét. Apjuk újranősült. A félárván maradt két fiúcskát, Lajoskát és Sándorkát a nagybácsik, nagynénik fogadták magukhoz, s nevelték munkára, életre.

Pogány Sándor igen korán megismerkedett a pásztorélettel. Régen már a legapróbb gyermeket is bevonták a ház körüli feladatokba, az állatok őrzésébe, Sándort a juhászat rejtelmeibe. Bizonyára a jószág mellett, ott tanulhatta meg az évszázadokra visszanyúló dallamvilágokat.

1982-ben vette el Balla Ilonát, aki később sokat mesélt róla. Elmondásából kiderült: Pogány Sándor korábban Ballószögben volt juhász, majd Helvécián, Köncsögön. Amikor már együtt voltak, Jakabszálláson laktak, a Suta sor végén. Kisvonattal jártak be a városba, Kecskemétre meg más falukba muzsikálni, Orgoványra, Bugacra, Kerekegyházára. Kaptak érte ezt-azt, meg egy kis pénzt is.

Szabóné Harkai Erika a haláláról is szólt. Sándor bácsira sokan jó szívvel emlékeznek ma is Jakabszálláson. 1986. február 9-én hunyt el, a jakabszállási temetőben helyezték örök nyugalomra, az orgoványi református tiszteletes búcsúztatásával. A temetési költséget akkoriban fémpénzzel, kis zacskókban tárolgatott aprópénzzel rendezték. Végül Szabóné Harkai Erika hozzátette: mivel abban az időben a tízforintos még papírpénz volt, így bizonyosan a zenélésért kapott 10-20-50 filléresek, az 1 forintosok, kétforintosok lettek előkészítve a végső búcsúra. Bizonyára sokuk forintocskája kísérte utolsó útjára Pogány Sándort, az utolsó mohikánt, a tárogatózás ősatyját.

A temetőben megtartott megemlékezésen a környékbeli tárogatósok játszottak szép dallamokat, valamint Prózsa István református lelkész osztotta meg gondolatait.

A Pogány Sándor emléknap a jakabszállási Sántha György Művelődési Házban folytatódott, ahol tárogatós hangversenyre várták a közönséget. A koncerten felléptek: Nagy Csaba Liszt-díjas tárogatóművész, a Rákóczi Tárogató Egyesület elnöke, Ambrus Károly, Dr. Tóth Ákos, Dr. Francia László, Szunyi Sándor, Nagy Pál, Beremendi-Schultz Henrik, Kiss Levente, Takács Tamás, Gregus Tárogató Kvartett: Szabó Sándor, Palotás Tóth Eszter, Andrási László, Csuvár Gábor.

Szabó György Róbert, Jakabszállás polgármestere minden tárogatósnak díszoklevéllel mondott köszönetet.