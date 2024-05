Vasárnap reggel a legtöbb család az anyák napját ünnepelte Balotaszálláson is, a Balassi Bálint utcában azonban nagy volt a riadalom, az egyik családi ház tetőszerkezete teljes egészében égett. A ház lakói és a szomszédok is rohantak az utcára, nem sokkal később megérkeztek az első tűzoltó egységek is Kiskunhalasról, ekkorra azonban már méteres lángok csaptak az ég felé.

A családi ház tetőszerkezete teljesen leégett

Fotó: Pozsgai Ákos

A Bács-Kiskun Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint egy száz négyzetméteres családi ház padlásterének tetőszerkezete égett teljes egészben. A helyszínre elsőként kiérkezett kiskunhalasi hivatásos tűzoltók négy vízsugárral kezdték oltani a lángokat. Egy vízsugárral a lakás lépcsőházánál akadályozták meg a tűz továbbterjedését, három vízsugárral a tető oltásán dolgoztak. A tűzesethez riasztották a kiskunmajsai és a ruzsai hivatásos tűzoltókat is.

A helyszínre érkeztek a mentők is, a tűzben és az oltási munkálatok során senki nem sérült meg, azonban egy idős asszony a tűz látványától sokkot kapott, őt a mentők a helyszínen ellátták.

Információink szerint a tüzet elektromos zárlat okozhatta, a pontos keletkezési okot szakértők bevonásával vizsgálják majd.

Annyi azonban bizonyos, hogy a tűzkár több tízmillió forintra tehető, a bajba jutott balotaszállási család segítséget vár, aki szeretné támogatni a családot, az Bozoki Attila 11600006-00000000-98209185 számlaszámára való utalással megteheti.