Lagzival idézik fel a régi szokásokat Baján

Nem szokványos mulatság lesz egy hét múlva Baján. Bácskai lakodalomként hirdették meg az eseményt, ami egyfajta provokáció is, hiszen a különböző nemzetiségek hagyományainak előcsalogatását szeretnék elérni vele. Valamint ténylegesen megünnepelni az ifjú párt, hiszen nem eljátszott, hanem valódi templomi esküvő és lagzi zajlik majd.

Nem megszokott forma, valóban. Gyűjtöm az anyagot a különböző bácskai nemzetiségek házasodási szokásairól. Volt egy lehetőség, hogy egyesületünk egy pályázati támogatással csináljon egy rendezvényt. Az emberem erre rávágta, hogy legyen az egy bácskai lakodalom. Nagyjából négy perc alatt dőlt el, hogy megcsináljuk. Nem eljátszott lakodalom lesz, hanem igazi, tánccsoportok közreműködésével – árulta el Haklik Erzsébet, Böbe, a Gemenc Táncegyüttes vezetője a rendhagyó lakodalom történetét. Hozzátette: a soknemzetiségű Bácska magyar szokásait kívánják feleleveníteni Szániel Józseffel kötendő tényleges esküvője folyamán. A forma nem szokványos, de már a lánykérés sem volt az, hiszen egy egri fellépésen, színpadon kerítettek rá sort. Ráadásul polgári házasságkötésük sem mondható általánosnak, azt ugyanis szinte titokban szervezte meg párja, a hivatalos eljárás pár perc alatt lezajlott, születésnapi ajándékként.

– Mi most kelünk egybe. Párom is táncos, nem idegen tőlünk a kamera és a fotósok jelenléte, ez nem lehet a természetesség akadálya. Nagyon sok lakodalomban voltam, több évtizede táncolok, a magyar hagyományok után nem kellett kutatnom. A násznép pedig a rokonság és a barátok, valamint a tánccsoportok. Velük német, bunyevác, magyar táncok is megjelennek, mi a térségben jellemző magyar szokások közül válogattunk és így állt össze a nap, illetve a hétvége programja. Ez még változhat is, ahogy az előfordul egy lakodalomban. Egyesek szerint ez a szokatlan forma jellemző rám, másoknál meg egy kis irigységet is éreztem – sorolta a menyasszony. Mint mondta, tudomásuk szerint eddig háromszor volt eljátszott bácskai lakodalom. Első ízben 1967-ben, majd a kilencvenes években Kecskeméten, ahol egy gemences táncos játszotta a menyasszonyt, aztán pedig 2000 előtt is egyszer. Böbe elárulta továbbá, hogy reményei szerint lesznek olyanok, akik később hasonló formában éltetnek bácskai hagyományokat. Tehát az ő lagzijuk egyfajta provokációnak is tekinthető. Egyedi, hogy fizetős vendégeket is fogadnak, néhányan a 15 ezer forintos részvételi díj befizetésével válnak az esemény részeseivé. A nagy többség persze a rokonságból és a barátokból kerül ki.

Az ünnepi események sora

Rozmaringkötözéssel indul a pénteki, nyitott program. A Kölcsey utcai, egykori lovarda, majd gyárépületben 17 órától készülnek az esküvői kitűzők, valamint a lakodalom helyszínét öltöztetik ünnepivé. Szombaton 11 órakor itt búcsúztatják a vőlegényt, majd Szániel Józseffel indul a menet a lányos házhoz. A Jókai utcai Éber emlékházban déltől öltöztetik Haklik Erzsébetet, akire hét alsószoknyát, valamint bácskai selyemöltözetet adnak. A kikérést 13 órára tervezték, majd a nászmenet a Barátok templomába vonul az esküvői misére. Ezt követően a templom előtt, utána pedig a Szentháromság-szobornál karikázót járnak a táncosok, innen pedig a lakodalom helyszínére térnek vissza. Itt vendég résztvevők ajándékműsora szórakoztatja a násznépet, majd reggelig tart a mulatság.