Kilencvenötödik születésnapján köszöntötték

A hadifogságból való hazatérés volt Nemes Mihály bácsi életének legboldogabb eseménye.

Kilencvenötödik születésnapja alkalmából a város nevében köszöntötte Nemes Mihály bácsit Balla László alpolgármester hétfőn a Csanyi úti Szociális Otthonban. Mihály bácsit a jeles évfordulón családja, az intézmény dolgozói és lakói is felköszöntötték. Mihály bácsiról kiderült, hogy az otthon egyik legaktívabb lakója. Szívesen vesz részt a közösségi rendezvényeken, gondozza az intézmény kertjét és lakótársaival rendszeresen kártyázik.

Mihály bácsi nagycsaládba született, hatan voltak testvérek. Egy gátéri tanyán nevelkedett, szülei gazdálkodásból tartották el a népes családot. Mihály bácsi arról is mesélt, hogy gyalog járt az otthonuktól öt kilométerre lévő iskolába. Öt osztályt végzett el az iskolában, 12 éves korától ugyanis dolgoznia kellett, mert édesapja hadifogságba került. Ez a sors várt később Mihály bácsira is, akit 1944-ben besoroztak, majd ő is hadifogságba került. 1945. május 20-án 15 ezer társával együtt vitték Dániába. Családja sokáig nem tudott semmit róla, 1946. október 13-án térhetett haza, családja nagy örömére.

Arról is beszélt, hogy nem sokkal ezután találkozott Bittmann Zsigmond atyával, aki azt mondta neki: „Istennek még terve van az életeddel.” Ennek hatására kezdett a hit felé fordulni és rendszeresen templomba járni, amit a mai napig nem halaszt el.

Arra is tisztán emlékszik, hogy a hadifogság után sokáig szigorú ellenőrzés alatt élt, még arra is engedélyt kellett kérnie, hogy udvarolni járjon Félegyházára. 1947-ben nősült meg, öt gyermekük született. Sokáig gazdálkodásból tartotta el családját, később a kiskunhalasi Magasépítő Vállalatnál volt segédmunkás, 1959-től Gátéron a vasútnál dolgozott. 1960-ban feleségével a dolgozók iskolájában befejezték az általános iskolát. Még ebben az évben beköltöztek Félegyházára.

Elmondta, mind az öt gyermeküket taníttatták. Anna és Mária ápolók lettek, Mihály villamosmérnök, László építészmérnök, Pál pedig gépészmérnök. Mihály bácsi 1983-ban vonult nyugdíjba, nyugdíjas éveit kertészkedéssel töltötte. Felesége halála után, 1994-ben az elsők között költözött be a Csanyi úti idősek otthonába, ahol jól érzi magát, de a legnagyobb örömöt gyermekei, tizenkét unokája és kilenc dédunokája jelenti számára.