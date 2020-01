Kiírták a közbeszerzést a laktanyaépítésre

Ismét kiírta a közbeszerzési eljárást a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága egy új kecskeméti tűzoltóság megépítésére.

Mint ismert a kecskeméti tűzoltóság belvárosi elhelyezkedése régóta problémát jelent, rengetegszer felvetődött az elköltöztetése a központból. Az is gond, hogy a szűk hely miatt nem bővíthető, így a szerkocsik számát se lehet növelni.

Lamperth Mónika, a Gyurcsány-kormány belügyminisztereként 2005-ben jelentette be, hogy a megyeszékhely új laktanyát kap. Aztán nem történt semmi. Négy év múlva, 2009-ben arról adtunk hírt, az önkormányzat pályázaton kívánt pénzt szerezni az építési költségek egy részére. Majd felröppent a hír, hogy a Mercedes-gyár is örülne egy hozzá közelebbi tűzoltóságnak, voltak is ez ügyben egyeztetések a városvezetés és a cég között, de újabb csönd következett. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2013-ban azt közölte, hogy 2014 tavaszára egy új tűzoltó őrs készül el, mely később laktanyává bővíthető. Ez az elképzelés is terv maradt csupán.

Újabb szünet után 2018 júniusában kapta meg egy laktanya építési engedélyét a katasztrófavédelmi főigazgatóság. Az épület kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás 2019 áprilisában indult meg, majd 2019 augusztusában visszavonták. Ezt akkor úgy indokolták, hogy a kiírt pályázattal kapcsolatban annyi tisztázandó kérdés érkezett, hogy azok egyenkénti megválaszolása, és pályázatba beemelése helyett egyszerűbb volt a pályázatot visszavonni.

A napokban újra megjelent az ajánlati/részvételi felhívás a közbeszerzési értesítőben. A kiírásból kitűnik, hogy a korábbi elképzeléseknek megfelelően az új, kétemeletes laktanyát a 5-ös főút melletti tűzoltó tónál, a lőtér mögötti telken kívánják megépíteni. Az ajánlatokat március 11-ig várják.