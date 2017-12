Karácsonyra valóra vált a pataji óvodások álma

A Szivárvány Napköziotthonos Óvoda karácsonyi ünnepségét különlegessé tette az a nyeremény, amelyet a „Koronás Cukor Ovi” ­játékban nyertek el.

A játék országos sorsolásán az ovié lett a ­fődíj, az egymillió forint értékű játékutalvány.

Benkó Józsefné, az intézmény vezetője elmondta: – Sokat­ köszönhetünk a szülőknek, mivel a játékszabály szerint ők küldték be a termék emblémáit az óvoda nevének a megjelölésével. Összesen hétszáz emblémát gyűjtöttek össze és küldtek be, bár száz is elég volt ahhoz, hogy részt vegyünk a sorsoláson. December elején kaptuk meg az örömhírt a nyereményről, utána a kolleganőimmel együtt kiválogattuk egy katalógusból a játékokat, amelyeket ma átadunk. Nyolcvan gyerek jár hozzánk, mind a négy csoportunk kapott külön is játékokat, de vannak olyanok is, amelyeket közösen fognak használni. Választottunk babákat, sporteszközöket, fejlesztőjátékokat, drámajátékkellékeket, zenei hallásfejlesztő eszközöket, külső udvari játékokat – mondta a vezető.

A karácsony előtti családi napon adták át a gyerekeknek a nyereményt Fotó: Lencsés P. AnnaEldöntötték, hogy a karácsony előtti családi napon adják át a gyerekeknek a nyereményt a közös ünnepség keretén belül. A nagycsoportosok karácsonyi műsora után kapták meg a kék, zöld, sárga és piros csoportosok a meglepetés ajándékokat, amelyeket örömmel vettek birtokba, majd boldogan vittek saját csoportszobájukba. – Mozgalmas életet él óvodánk, sok programunk van, tette hozzá Benkó Józsefné óvodavezető, szerencsére ebben a szülők is partnerek. Ez a nyeremény beigazolta számunkra, hogy érdemes nagyot álmodni, mert ha kitartóak vagyunk, előbb vagy utóbb megvalósulnak célkitűzéseink – hangsúlyozta Benkó Józsefné.