Jubilál a Kunsági Női Borrend

Tízéves jubileumi Bálint Napi ünnepségét szombaton rendezte meg a Kunsági Női Borrend Kecskeméten, a Három Gúnár Rendezvényházban. Az ország mintegy 30 borrendjével közösen ünnepeltek a hölgyek, miközben felidézték az elmúlt egy évtized eseményeit és két új tagot avattak.

A rendezvényen Gömöri Ágnes, a Kunsági Női Borrend tagja töltötte be a házigazda szerepét. A Magyar Borrendek Országos Szövetségének elnöke, Koczor Kálmán köszöntötte elsőként a résztvevőket. Majd Koch Csaba, a Koch Borászat tulajdonosa, fővédnök következett. A város nevében dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester gratulált a hölgyeknek.

A jubileumi ünnepség részeként adta át Koczor Kálmán a rangos Pro Vino Érdemrendet Harsányi Zsuzsannának, a Kunsági Női Borrend alapító tagjának, korábbi nagymesterének.

A Kunsági Női Borrend tíz éves történetét dr. Bozsó Ferencné borrendi tag idézte fel, mely – tette hozzá – igazából tizenegy év.

– Emlékszem, Bíró Mari megkérdezte, van-e kedvem beszélgetni és egy pohár jó bort meginni. Igent mondtam. Amikor odaértem, akkor tudatosult bennem, tízen kaptunk meghívást – elevenítette fel a kezdetet. – Innentől kezdve rendszeresen találkoztunk kutatóintézettől kezdve vendéglátóegységen át, különböző pincékig. Bárki hozhatta barátnőjét, csak férfiszemélyt nem. Finom borok mellett beszélgettünk a kutatómunkáról, szőlőnemesítésről, borászatról, szőlészetről, megtanultuk, hogyan kell kóstolni, bírálni, miközben észrevétlenül is felkészültünk. Egyszer csak Bíró Mari bejelentette: Nagylányok lettetek, borrendet alapítunk! Így is történt, 21 hölgy 2009-ben megalakította a Kunsági Női Borrendet. Sokáig csak Bíró Mari lányainak hívtak minket. Egyre több feladatunk lett, sok rendezvényen megfordultunk. Minden jól ment, amikor 2013 év végén Bíró Mari váratlanul elhunyt. A neves szőlész-borászt a szakma egésze gyászolta. Hirtelen az sem tudtuk, mi lesz velünk. A borrendet működtetnünk kellett tovább, Bíró Mari nyomdokain haladva. Dr. Németh Krisztina lett egy időre az elnök, majd néhány éve Ádám Erika vette át a stafétát. A feladataink folyamatosan nőnek, már nemcsak gasztronómiai rendezvényekre hívnak minket, hanem számos kulturális programot is színesítünk jelenlétünkkel. Japán és dán kapcsolataink révén a kunsági borok jó hírét határon túl, a világ távolabbi pontjain is népszerűsítjük. Bíró Mari nagyon magasra tette a lécét, melyet mi azóta is próbálunk meglépni – tette hozzá végül Bozsóné.

Ezt követően a 10 éves jubileumi emlékszalagot Koczor Kálmán kötötte fel a borrendi zászlóra. Az ünnepség leglátványosabb része a borrendi avatás volt. Idén két tagot avattak fel. Váradiné Kertes Ildikó a Kunsági Női Borrend tagjává, Bahget Iskander fotóművészt pedig tiszteletbeli tagjává avatták.